У місті Гребінка на Полтавщині водій ВАЗу збив пішохода — постраждалий госпіталізований

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Дорожньо-транспортна пригода сталася учора, 17 січня, близько 19.00 в місті Гребінка. Поліція встановлює обставини тп причини ДТП. Про це повідомила пресслужба Головного управління Нацполіції в Полтавській області.

За попередньою інформацією слідства, автомобіль ВАЗ під керуванням 17-річного водія здійснив наїзд на 68-річного пішохода. Внаслідок ДТП чоловік отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до лікарні.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції розпочато кримінальне провадження за кваліфікуючими ознаками ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 9 січня на вулиці Європейській у Полтаві сталася дорожньо-транспортна пригода — автомобіль збив на смерть пішохода. А наприкінці минулого року у Полтаві сталася ще одна смертельна аварія: п’яний водій влетів у легковик на зустрічній смузі.