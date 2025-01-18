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Кохання, Різдво та комікси: що кременчужанам почитати на вихідних

Сьогодні, 16:00 Переглядів: 98

 Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента філії №2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку книжкових новинок
 

Коллін Гувер «Залишся, якщо кохаєш…»

Це продовження роману «Покинь, якщо кохаєш».

Коли Атлас обійняв Лілі під час випадкової зустрічі, вона раптом неначе повернулася до життя. Вони відчули, що хочуть бути разом. Але як на ці стосунки відреагує  Райлі, який вважає Атласа винним у їхньому з Лілі розлученні? Жінка опиняється поміж двох чоловіків, одного з яких не може втратити, бо він батько її дитини, а іншому належить її серце. Та коли Атлас запрошує Лілі на побачення, вона погоджується, адже вважає, що заслуговує на щастя. Життя не може складатися лише з роботи, судових позовів та функціонування в режимі зомбі.

Агата Крісті «Різдво Еркюля Пуаро»

Симеон Лі, деспотичний багатій, наполягає, щоб четверо його синів разом з родинами приїхали додому на Святвечір. Різдво — лише привід, щоб зібрати всіх в одному будинку, адже голова родини має на меті зовсім не затишне святкування. Напруга зростає, коли Симеон оголошує про наміри позбавити синів фінансової підтримки та змінити заповіт.

Невдовзі господаря маєтку знаходять у кабінеті мертвим. Еркюль Пуаро, який випадково перебував у селі по сусідству, погоджується допомогти в розслідуванні. У будинку панує атмосфера взаємної підозри, а кожен член родини має власні мотиви для злочину.

  

 

 

«Захар Беркут: Легенда»

Це сучасна графічна інтерпретація відомого твору Івана Франка «Захар Беркут», зроблена в вигляді коміксу. І якщо історична повість Франка повертає нас до зародження нашої держави в часи її нелегкої боротьби та самопожертви, то цей комікс, написаний у жанрі фентезі, занурює читачів ще глибше, в добу міфів та переказів, коли ще звірі вміли говорити, дерева сягали хмар, а Карпатами мандрували велетні. Це світ, про таємниці якого Іван Франко тільки натякнув.
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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: Depositphotos
Теги: книги бібліотека
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