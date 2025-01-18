Кохання, Різдво та комікси: що кременчужанам почитати на вихідних

Агата Крісті «Різдво Еркюля Пуаро»

Симеон Лі, деспотичний багатій, наполягає, щоб четверо його синів разом з родинами приїхали додому на Святвечір. Різдво — лише привід, щоб зібрати всіх в одному будинку, адже голова родини має на меті зовсім не затишне святкування. Напруга зростає, коли Симеон оголошує про наміри позбавити синів фінансової підтримки та змінити заповіт.

Невдовзі господаря маєтку знаходять у кабінеті мертвим. Еркюль Пуаро, який випадково перебував у селі по сусідству, погоджується допомогти в розслідуванні. У будинку панує атмосфера взаємної підозри, а кожен член родини має власні мотиви для злочину.