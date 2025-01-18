Суд повторно визнав зловживання процесуальними правами та повернув позов Капустіна щодо Троїцької церкви в Кременчуці

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Господарський суд міста Київ вдруге визнав дії позивача — митрополита Кременчуцького і Лубенського (УПЦ Московського патріархату) Миколая (в миру Капустіна М.В.) зловживанням процесуальними правами та повернув позов щодо релігійної громади Свято-Троїцької парафії ПЦУ

17 січня 2025 року Господарський суд міста Києва ухвалив рішення про повернення позовної заяви Владики Миколая [в миру — Максим Капустін — ред.] щодо спору з Полтавською обласною державною адміністрацією (ОДА) та релігійною організацією «Ставропігійна релігійна громада Свято-Троїцька парафія Православної Церкви України» у Кременчуці. Про це стало відомо з ухвали суду (справа № 910/16271/24).

Позивач вимагав:

Визнати недійсним протокол загальних зборів релігійної громади. Скасувати розпорядження Полтавської ОДА щодо реєстрації статуту громади у новій редакції. Визнати недійсним статут громади у новій редакції.

У своєму рішенні суд згадав про ухвалу Господарського суду міста Києва від 12 грудня 2024 року у справі № 910/15170/24, в якій той же самий позивач (Капустіна М.В.) вимагав того ж самого у тих же самих відповідачів. Тоді суд встановив, що позивач безпідставно включив Полтавську ОДА як відповідача для зміни підсудності справи до Господарського суду міста Києва, хоча спір стосувався внутрішніх питань релігійної організації.

В ухвалі від 12 грудня суд визнав дії позивача зловживанням процесуальними правами, оскільки:

Позовна вимога до Полтавської ОДА не була пов’язана з іншими вимогами.

Спір належить до корпоративних, що підлягають розгляду за місцезнаходженням релігійної організації (Кременчук, Полтавська область).

Подання позову до суду в Києві суперечить правилам виключної підсудності.

Тож у грудні суд повернув позовну заяву позивачу.

У новому рішенні Господарського суду міста Києва від 17 січня дії позивача (Капустіна Максима Володимировича) щодо подання позовної заяви 26 грудня 2024 року з тими ж вимогами до Полтавської обласної державної адміністрації та релігійної організації «Ставропігійна релігійна громада Свято-Троїцька парафія Православної Церкви України» у Кременчуці знову визнано зловживанням процесуальними правами.

Позовну заяву повернули позивачу — Капустіну Максиму Володимировичу. В ухвалі суду зазначено, що вона може бути оскаржена до Північного апеляційного господарського суду протягом 10 днів.

Нове рішення суду нашому виданню прокоментував архімандрит отець Феодосій («Ставропігійна релігійна громада Свято-Троїцька парафія Православної Церкви України» у Кременчуці.

— 17 січня 2025 Господарський суд міста Києва ухвалою повторно визнав зловживанням процесуальними правами зі сторони митрополита Кременчуцького і Лубенського (УПЦ Московського патріархату) Миколая (в миру Капустіна М.В.) та його представника щодо звернення повторно до цього суду з позовом про визнання недійсним рішення про перехід релігійної громади до Православної Церкви України (ПЦУ) та повернув останнім позовну заяву, — заявив отець Феодосій.

Нагадаємо, наприкінці минулого року «Кременчуцький Телеграф» писав про рішення Господарського суду міста Києва щодо повернення позову Максима Капустіна щодо Троїцької церкви в Кременчуці через порушення підсудності.

Ми також писали, що 24 грудня навколо Троїцької церкви у Кременчуці почали демонтовувати паркан. Обговорення щодо зняття огорожі навколо Троїцької церкви почалися ще у вересні цього року. У листопаді на засідання виконавчого комітету Кременчуцької міськради ухвалили рішення про демонтаж паркану та білборду біля Троїцької церкви. На цьому місці у наступному році планують облаштувати сквер.