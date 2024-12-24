Фотофакт: у Кременчуці навколо Троїцької церкви почали демонтовувати паркан

Сьогодні, 24 грудня, у Кременчуці почали демонтовувати паркан навколо Троїцької церкви. Про це повідомляє кореспондент «Кременчуцького Телеграфа» з місця події.
Імовірно, роботи проводять самі служителі церкви. Поки що знімають секції з решітками, пізніше демонтують і стовпчики, до яких решітки кріпилися.
Зносять конструкцію до одного із приміщень, розташованого на території церкви.
Станом на зараз демонтували близько половини паркану.
Нагадаємо, обговорення щодо зняття огорожі навколо Троїцької церкви почалися ще у вересні цього року. У листопаді на засідання виконавчого комітету Кременчуцької міськради ухвалили рішення про демонтаж паркану та білборду біля Троїцької церкви.
На цьому місці у наступному році планують облаштувати сквер.
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