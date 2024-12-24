Фотофакт: у Кременчуці навколо Троїцької церкви почали демонтовувати паркан

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Сьогодні, 24 грудня, у Кременчуці почали демонтовувати паркан навколо Троїцької церкви. Про це повідомляє кореспондент «Кременчуцького Телеграфа» з місця події.

Імовірно, роботи проводять самі служителі церкви. Поки що знімають секції з решітками, пізніше демонтують і стовпчики, до яких решітки кріпилися.

Зносять конструкцію до одного із приміщень, розташованого на території церкви.

Станом на зараз демонтували близько половини паркану.

Нагадаємо, обговорення щодо зняття огорожі навколо Троїцької церкви почалися ще у вересні цього року. У листопаді на засідання виконавчого комітету Кременчуцької міськради ухвалили рішення про демонтаж паркану та білборду біля Троїцької церкви.

На цьому місці у наступному році планують облаштувати сквер.