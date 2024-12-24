На Полтавщині у полі знайшли гранати та набої — боєприпаси вилучила поліція

Учора, 23 грудня, близько 21.40 до відділу № 2 Полтавського райуправління поліції надійшло повідомлення від громадян про виявлення предметів, схожих на боєприпаси. Небезпечну знахідку виявили у полі поблизу села Лобачі Решетилівської громади. Поліція розпочала розслідування. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.
Місцеві мешканці повідомили, що підозрілі пакети з предметами, схожими на боєприпаси вони виявили у полі. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група поліції та спеціалісти-вибухотехніки.
За даним фактом слідчим підрозділом поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
Джерело походження вилучених боєприпасів з’ясовує слідство.
У поліції нагадали, що самовільне переміщення, перевезення чи вилучення вибухонебезпечних предметів без залучення фахівців-вибухотехніків заборонено.
У разі виявлення підозрілого предмета, зброї чи вибухівки необхідно:
На Полтавщині декларують знайдену та здобуту зброю: 14 автоматів, 5 нарізних карабінів та 24 рушниці
Нагадаємо, з 25 листопада — початку набуття чинності змін до закону «Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України» щодо вдосконалення порядку отримання, декларування та поводження з вогнепальною зброєю, автоматичну та гладкоствольну зброю почали декларувати жителі Полтавщині. Вже на другий день у Кременчуці задекларували знайдений автомат Калашникова. А протягом перших 10 днів на Полтавщині задекларували близько 20 одиниць вогнепальної зброї.
«Кременчуцький Телеграф» 10 грудня писав, що з 25-го листопада в Україні у підрозділах Національної поліції громадяни задекларували 618 одиниць вогнепальної зброї та 42 514 боєприпасів. Окрім цього, без процедури декларування українці добровільно здали 49 одиниць зброї та 9845 боєприпасів.
11 грудня ми також писали, що в Кременчуці задекларували 3 автомати Калашникова, а на Полтавщині — 30 одиниць вогнепальної зброї.
20 грудня в поліції повідомили, що на Полтавщині задекларували вже 45 одиниць вогнепальної зброї. З них 14 автоматів, 5 нарізних карабінів, 24 рушниці та пістолет.
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