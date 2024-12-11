У Кременчуці задекларували три автомати Калашникова, а на Полтавщині — 30 одиниць вогнепальної зброї

На Полтавщині громадяни активно декларують автоматичну зброю та набої до неї. Зокрема, у Кременчуці упродовж доби задекларували в поліції 3 автомати Калашникова та набої до них. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавської області.
Зазначається, що з початку дії нового закону в Полтавській області громадяни задекларували 30 одиниць вогнепальної зброї, серед яких автомати, карабіни, гвинтівки, гладкоствольні рушниці та майже тисяча набоїв.
У поліції нагадують, що в Україні від 25 листопада набули чинності зміни до закону «Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України», відповідно до яких громадяни можуть задекларувати незареєстровану вогнепальну зброю та боєприпаси й на законних підставах залишити їх у себе. А також зазначають, що нововведення стали важливим кроком до створення безпечного середовища для громадян.
Для декларування в поліції вогнепальної зброї та боєприпасів до неї громадянам необхідно мати з собою мінімальний пакет документів:
Процедура декларування зброї поліцейськими передбачає:
Після процедури декларування поліціянти повертають зброю декларанту.
Вогнепальна зброя і боєприпаси до неї вважаються законними після їхнього декларування в установленому порядку.
Задекларована вогнепальна зброя і боєприпаси зберігаються в осіб, що їх задекларували, на період дії воєнного стану.
Нагадаємо, з 25 листопада — початку набуття чинності змін до закону «Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України» щодо вдосконалення порядку отримання, декларування та поводження з вогнепальною зброєю, автоматичну та гладкоствольну зброю почали декларувати жителі Полтавщині. Вже на другий день у Кременчуці задекларували знайдений автомат Калашникова. А протягом перших 10 днів на Полтавщині задекларували близько 20 одиниць вогнепальної зброї.
«Кременчуцький Телеграф» учора писав, що з 25-го листопада в Україні у підрозділах Національної поліції громадяни задекларували 618 одиниць вогнепальної зброї та 42 514 боєприпасів. Окрім цього, без процедури декларування українці добровільно здали 49 одиниць зброї та 9845 боєприпасів.
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