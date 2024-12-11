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У Кременчуці задекларували три автомати Калашникова, а на Полтавщині — 30 одиниць вогнепальної зброї

Сьогодні, 14:46 Переглядів: 192

  

Серед задекларованої зброї автомати, карабіни, гвинтівки, гладкоствольні рушниці та набої

На Полтавщині громадяни активно декларують автоматичну зброю та набої до неї. Зокрема, у Кременчуці упродовж доби задекларували в поліції 3 автомати Калашникова та набої до них. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавської області.

Зазначається, що з початку дії нового закону в Полтавській області громадяни задекларували 30 одиниць вогнепальної зброї, серед яких автомати, карабіни, гвинтівки, гладкоствольні рушниці та майже тисяча набоїв.

У поліції нагадують, що в Україні від 25 листопада набули чинності зміни до закону «Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України», відповідно до яких громадяни можуть задекларувати незареєстровану вогнепальну зброю та боєприпаси й на законних підставах залишити їх у себе. А також зазначають, що нововведення стали важливим кроком до створення безпечного середовища для громадян.

 

Для декларування в поліції вогнепальної зброї та боєприпасів до неї громадянам необхідно мати з собою мінімальний пакет документів:

  • Письмова заява
  • Паспорт-книжечка або ID-картка
  • Фотокартка розміром 3.5 на 4.5 см
  • Витяг про місце проживання / реєстрацію
  • Ідентифікаційний номер

Процедура декларування зброї поліцейськими передбачає:

  • Проведення візуального огляду вогнепальної зброї.
  • Перевірка отриманих відомостей.
  • Облік зброї.
  • Видача особі повідомлення про декларування.
  • Роз’яснення особі правила безпеки, носіння, зберігання та перевезення вогнепальної зброї й боєприпасів до неї та про відповідальність за їх порушення.

Після процедури декларування поліціянти повертають зброю декларанту.

Вогнепальна зброя і боєприпаси до неї вважаються законними після їхнього декларування в установленому порядку.

Задекларована вогнепальна зброя і боєприпаси зберігаються в осіб, що їх задекларували, на період дії воєнного стану.

 

Нагадаємо, з 25 листопада — початку набуття чинності змін до закону «Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України» щодо вдосконалення порядку отримання, декларування та поводження з вогнепальною зброєю, автоматичну та гладкоствольну зброю почали декларувати жителі Полтавщині. Вже на другий день у Кременчуці задекларували знайдений автомат Калашникова. А протягом перших 10 днів на Полтавщині задекларували близько 20 одиниць вогнепальної зброї.

«Кременчуцький Телеграф» учора писав, що з 25-го листопада в Україні у підрозділах Національної поліції громадяни задекларували 618 одиниць вогнепальної зброї та 42 514 боєприпасів. Окрім цього, без процедури декларування українці добровільно здали 49 одиниць зброї та 9845 боєприпасів.

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Автор: Віктор Крук
Теги: поліція Полтавщини декларування зброя автомат боєприпаси
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