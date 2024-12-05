Автомати, карабіни, гвинтівки: на Полтавщині за 10 днів задекларували близько 20 одиниць зброї

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 93

На Полтавщині в рамках змін до Закону України «Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України» громадяни задекларували близько 20 одиниць незареєстрованої вогнепальної зброї. Про це повідомив старший інспектор сектору контролю за обігом зброї Головного управління Національної поліції у Полтавській області Вадим Здоренко.

Серед задекларованої зброї — автомати, карабіни, гвинтівки та гладкоствольна зброя, а також понад 700 набоїв.

Як це працює

Нові положення закону дозволяють власникам задекларувати незареєстровану зброю та залишити її у себе на законних підставах. Для цього потрібно пройти просту процедуру у територіальних підрозділах поліції:

подати письмову заяву;

надати паспорт, ідентифікаційний номер, фотокартку та витяг про місце проживання.

Процедура передбачає огляд зброї, перевірку документів, облік та видачу повідомлення про декларування.

Вадим Здоренко зазначив, що поліціянти роз’яснюють власникам правила безпеки, зберігання та перевезення зброї. За бажанням громадяни можуть добровільно здати зброю до поліції, щоб уникнути відповідальності за її незаконне зберігання.

Нагадаємо, що спеціальна процедура декларування діє протягом воєнного стану.