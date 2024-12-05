Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Микола Корецький
Пляж на території мікрорайону «Озерний» приведений до ладу та розширений
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини

Автомати, карабіни, гвинтівки: на Полтавщині за 10 днів задекларували близько 20 одиниць зброї

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 93

 Процедура передбачає огляд зброї, перевірку документів, облік та видачу повідомлення про декларування

*Фото ілюстративне

На Полтавщині в рамках змін до Закону України «Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України» громадяни задекларували близько 20 одиниць незареєстрованої вогнепальної зброї. Про це повідомив старший інспектор сектору контролю за обігом зброї Головного управління Національної поліції у Полтавській області Вадим Здоренко.

Серед задекларованої зброї — автомати, карабіни, гвинтівки та гладкоствольна зброя, а також понад 700 набоїв.

Як це працює

Нові положення закону дозволяють власникам задекларувати незареєстровану зброю та залишити її у себе на законних підставах. Для цього потрібно пройти просту процедуру у територіальних підрозділах поліції:

  • подати письмову заяву;
  • надати паспорт, ідентифікаційний номер, фотокартку та витяг про місце проживання.

Процедура передбачає огляд зброї, перевірку документів, облік та видачу повідомлення про декларування.

Вадим Здоренко зазначив, що поліціянти роз’яснюють власникам правила безпеки, зберігання та перевезення зброї. За бажанням громадяни можуть добровільно здати зброю до поліції, щоб уникнути відповідальності за її незаконне зберігання.

Нагадаємо, що спеціальна процедура декларування діє протягом воєнного стану.

ПО ТЕМІ:

Рада ухвалила законопроєкт про легалізацію трофейної зброї для цивільних
Верховна Рада впорядкувала застосування зброї працівниками служби безпеки «Укрпошти»
Кабмін врегулював використання добровольцями тероборони стрілецької зброї

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: зброя
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 45 від 7 листопада 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 44 від 31 жовтня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 43 від 24 жовтня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 42 від 17 жовтня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 41 від 10 жовтня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх