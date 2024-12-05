Комітет зі свободи слова розглянув звернення «Кременчуцького Телеграфа» щодо погроз Малецького: передали на контроль МВС

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5 грудня Комітет Верховної Ради з питань свободи слова розглянув звернення редакції «Кременчуцького Телеграфа» щодо погроз міського голови Кременчука Віталія Малецького на адресу журналістів.

На засіданні головуючий запропонував спрямувати звернення до Міністерства внутрішніх справ для всебічного вивчення ситуації. Він наголосив, що Комітет діє в межах своїх повноважень для захисту прав журналістів.

Що сталося?

Конфлікт між мером і редакцією розпочався на початку серпня після публікації матеріалу про групу підприємців, які постачають генератори місту та скуповують комунальне майно. Після виходу статті Віталій Малецький, за словами журналістів, почав робити погрозливі заяви.

На черговій сесії міської ради він натякнув, що «жителі Кривушанської громади можуть дати трубою по пальцях» за такі публікації. Редакція звернулася до правоохоронців із заявою, щоб привернути увагу до погроз і захистити свободу слова. Поліція відкрила провадження.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» наголошує, що спроби тиску на незалежні ЗМІ неприпустимі, особливо в демократичному суспільстві.