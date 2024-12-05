У Кременчуці змінять дату святкування Дня міста: обирати пропонують кременчуківцям

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 2

Вже у наступному році у Кременчуці день міста можуть святкувати в інший день. Зміну дати обговорили сьогодні, 5 грудня, на засіданні комісії з питань найменування об’єктів топоніміки, увічнення пам’яті видатних діячів і подій, встановлення пам’ятних знаків під головуванням секретаря Кременчуцької міськради Юрія Гриценка.

Ініціатором зміни дати дня міста виступив кременчуцький громадський активіст Артем Ряса.

За словами Юрія Гриценка, в першу чергу хочуть відмовитися від старої дати — 29 вересня. Цей день символізує визволення Кременчука від нацистських загарбників, проте за історичними даними, цього дня була звільнена лівобережна частина міста. А от Правобережжя звільнили 25 листопада.

Крім того, Юрій Гриценко назвав традицію відзначати день міста у день його звільнення радянською, яка була запроваджена по всій Україні у 80-х роках. А зараз триває тенденція до зміни цих дат. Зокрема, цьогоріч день міста змінили й в Полтаві: замість 23 вересня його тепер відзначають 29 червня.

Нову дату святкування дня міста у Кременчуці пропонували пов’язати із:

датою отримання Магдебурзького права;

датою початку будування першого мосту, який сполучав Кременчук і Крюків;

датою, коли Кременчук отримав королівські привілеї від польського короля Яна Казимира;

датою обрання першого складу органів місцевого самоврядування.

Оскільки більшість визначних дат, пов’язаних із Кременчуком припадає саме на травень, комісія прийшла до висновку рекомендувати святкувати день Кременчука у треті (останні) вихідні травня.

Ініціатор зміни дати Артем Ряса під час засідання комісії запропонував, що можна також змінити і формат святкування дня міста: у рамках цього свята можна запровадити сучасні фестивалі, проводити ярмарки, екскурсії музеями, нагороджувати медалістів тощо. Але, звичайно ж, усе це буде після перемоги.

Також Юрій Гриценко додав, що обговорення дати святкування дня міста обов’язково обговорюватиметься із містянами: у застосунку «Кременчук.Цифровий» створять голосування для обрання найбільш слушної, на думку кременчуківців, дати. Також усі охочі зможуть направити і свої пропозиції щодо того, у який день Кременчук має святкувати день міста. Усі пропозиції також розглянуть і винесуть на голосування.