Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Олена Шуляк
Олена Шуляк розповіла, як зміниться житлова політика в Україні
Мирослава УКРАЇНСЬКА
"Українські книжки зпалювали ще й новини з цього робили"
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», організував свято для Асоціації інвалідів дитинства «Новий дім»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук

Суд відмовив у задоволенні позову активістки Трофименко щодо скасування рішення депутатів про зміну дати Дня міста

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 154

 

Рішення суд виніс учора, 31 липня. У відкритому доступі тексту рішення наразі немає

Полтавський окружний адміністративний суд відмовив у задоволенні позову кременчуцької активістки Валентини Трофименко, яка намагалася скасувати рішення депутатів міськради щодо зміни дати відзначення Дня міста. Про це повідомив начальник юридичного департаменту Кременчуцької міськради Валерій Мірошниченко на засіданні сесії 1 серпня під час обговорення питання про затвердження Статуту громади у новій редакції.

— Ми маємо ще рішення суду, яке говорить про те, що прийняте нами попередньо рішення (про зміну дати Дня міста — ред.), яке відображене у проєкті Статуту, є законним, — наголосив Мірошниченко.

Нагадаємо, 14 лютого 2025 року депутати Кременчуцької міськради підтримали зміну дати Дня міста із 29 вересня на останні вихідні травня. А вже в середині березня Полтавський окружний адміністративний суд прийняв позовну заяву активістки Трофименко щодо скасування цього рішення.

Засідання, на якому суд відмовив у задоволенні позову, відбулося учора. Нині у відкритому доступі тексту рішення поки що немає.

ПО ТЕМІ:

Битва за День міста: у Кременчуці змінюють Статут громади, поки триває суд із виконкомом

День міста у Кременчуці святкуватимуть в останні вихідні травня: рішення депутатів
Суд відкрив адміністративне провадження за позовом активістки Трофименко: жінка вимагає скасувати рішення про зміну дати Дня міста
День міста: жителі Кременчука визначились з датою святкування
Фоторепортаж до Дня міста: як змінився Кременчук за останні 30 років
За що кременчужани люблять своє місто і що б хотіли змінити у ньому

1
Автор: Яна Гудзь
Теги:
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх