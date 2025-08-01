Суд відмовив у задоволенні позову активістки Трофименко щодо скасування рішення депутатів про зміну дати Дня міста

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Полтавський окружний адміністративний суд відмовив у задоволенні позову кременчуцької активістки Валентини Трофименко, яка намагалася скасувати рішення депутатів міськради щодо зміни дати відзначення Дня міста. Про це повідомив начальник юридичного департаменту Кременчуцької міськради Валерій Мірошниченко на засіданні сесії 1 серпня під час обговорення питання про затвердження Статуту громади у новій редакції.

— Ми маємо ще рішення суду, яке говорить про те, що прийняте нами попередньо рішення (про зміну дати Дня міста — ред.), яке відображене у проєкті Статуту, є законним, — наголосив Мірошниченко.

Нагадаємо, 14 лютого 2025 року депутати Кременчуцької міськради підтримали зміну дати Дня міста із 29 вересня на останні вихідні травня. А вже в середині березня Полтавський окружний адміністративний суд прийняв позовну заяву активістки Трофименко щодо скасування цього рішення.

Засідання, на якому суд відмовив у задоволенні позову, відбулося учора. Нині у відкритому доступі тексту рішення поки що немає.