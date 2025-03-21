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Суд відкрив адміністративне провадження за позовом активістки Трофименко: жінка вимагає скасувати рішення про зміну дати Дня міста

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 144 Коментарів: 1

 

Перше підготовче слухання відбудеться 8 травня

Полтавський окружний адміністративний суд прийняв позовну заяву Кременчуцької активістки Валентини Трофименко, яка позивається до Кременчуцької міськради й вимагає скасування рішення перенесення дати відзначення Дня міста. Про це стало відомо з ухвали Полтавського окружного адмінсуду від 17 березня.

У матеріалах справи зазначено, що поданий позов відповідає усім вимогам. Підстав для повернення позовної заяви, залишення її без розгляду чи відмови у порушенні провадження у суду немає.

Тож суд постановив призначити підготовче засідання у справі на 8 травня 2025 року. Кременчуцька міськрада з дня отримання ухвали має у п’ятиденний термін опублікувати оголошення про відкриття провадження в адміністративній справі щодо скасування рішення про зміну відзначення дати Дня міста із зазначенням вимог позивача щодо оскаржуваного нормативно-правового акта, його реквізитів, дати, часу та місця судового розгляду адміністративної справи.  

Нагадаємо, 14 лютого 2025 року депутати Кременчуцької міськради підтримали зміну дати Дня міста із 29 вересня на останні вихідні травня.

 

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Автор: Яна Гудзь
Теги: адміністративний суд провадження Валентина Трофименко Кременчуцька міська рада рішення День міста позов
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Коментарі: 1

45
sezheldybin:
Сьогодні, 15:33

— Могу я видеть прокурора?
— Можете. Где у нас прокурор?
— В шестой палате, где раньше Наполеон был.


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