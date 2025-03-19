Кременчуцька активістка Валентина Трофименко позивається проти міської ради

Кременчуцька активістка Валентина Трофименко позивається до Кременчуцької міської ради. Жінка подала позов до Полтавського окружного адміністративного суду щодо визнання протиправним та скасування рішення міської ради. Про це стало відомо із сайту Судова влада.
Відомо також, що заяву у позивачки прийняли 10 березня, дата першого розгляду була призначена на 17 березня.
Тексту ухвали у відкритому доступі наразі немає, проте можемо припустити, що мова йде про зміну дати Дня міста, яку перенесли із 29 вересня на останні вихідні травня.
Рішення про зміну дати Дня міста опубліковане у відкритому доступі на сайті міської ради.
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