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Кременчуцька активістка Валентина Трофименко позивається проти міської ради

Сьогодні, 12:06 Переглядів: 347

 

Жінка намагається через суд визнати протиправним та домогтися скасування рішення міської ради

Кременчуцька активістка Валентина Трофименко позивається до Кременчуцької міської ради. Жінка подала позов до Полтавського окружного адміністративного суду щодо визнання протиправним та скасування рішення міської ради. Про це стало відомо із сайту Судова влада.

 

Відомо також, що заяву у позивачки прийняли 10 березня, дата першого розгляду була призначена на 17 березня.

Тексту ухвали у відкритому доступі наразі немає, проте можемо припустити, що мова йде про зміну дати Дня міста, яку перенесли із 29 вересня на останні вихідні травня.

Рішення про зміну дати Дня міста опубліковане у відкритому доступі на сайті міської ради.

 

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Автор: Яна Гудзь
Теги: Валентина Трофименко Кременчуцька міська рада позов суд
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