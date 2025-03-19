Кременчуцька ТЕЦ позивається проти міськради: з міста хочуть стягнути майже 54 млн грн

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На попередніх засіданнях суд відхилив клопотання міськради про залучення Кабміну до справи, а також відмовив Кременчуцькій ТЕЦ у витребуванні деяких договорів, на основі яких здійснювалися компенсаційні виплати

Кременчуцька ТЕЦ позивається проти Кременчуцької міської ради щодо стягнення 53,86 млн грн. Це заборгованість, що утворилася шляхом різниці між тарифами на теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії, послуги з постачання гарячої води для населення за опалювальний період з 1 лютого по 7 квітня 2022 року. Про це стало відомо з ухвал Господарського суду Полтавської області, які оприлюднювали на початку 2025 року.

Кременчуцька ТЕЦ вимагає відшкодування різниці між тарифами на тепло, аналогічним тим, що були виплачені іншим підприємствам, зокрема КП «Теплоенерго» та ПАТ «КВБЗ» за 2023 рік. Водночас підприємство посилається на рішення Кременчуцької міськради від 15 березня 2022 року, яким затверджено Програму відшкодування різниці між тарифами на 2022 рік.

Згідно з Програмою відшкодування різниці між тарифами на теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії, послуги з постачання гарячої води для населення на 2022 рік Кременчуку необхідно було понад 244 млн грн. Різниця, яка не покривалась збільшенням дохідної частини місцевого бюджету, становила 64 млн грн. На початку 2022-го депутати Кременчуцької міської ради звертались до відповідних державних органів та структур щодо цього питання і просила фінансову підтримку на відшкодування різниці в тарифах підприємствам.

На попередніх засіданнях суд відхилив клопотання міськради про залучення Кабміну до справи, а також відмовив Кременчуцькій ТЕЦ у витребуванні копій договорів, укладених на виконання програми відшкодування тарифної різниці на 2023 рік, оскільки позов стосується 2022 року. Водночас суд зобов’язав відповідача надати рішення міськради щодо програми відшкодування тарифної різниці на 2025 рік.

Нагадаємо, Кременчуцьку теплоелектроцентраль хочуть передати з балансу «Полтаватеплоенерго» у власність держави. Відповідний проєкт рішення депутати Полтавської обласної ради розглянуть на 42 позачерговій сесії