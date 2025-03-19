У Кременчуці погасили конверт з нагоди ювілею культурної діячки Тетяни Булат

Сьогодні, 19 березня, свій 50-й ювілей святкує культурна діячка Кременчука Тетяна Булат. Із цієї нагоди Спілка філателістів Кременчука випустила іменний конверт на честь ювілею мисткині. Урочисте погашення відбулося на головній пошті міста.
Головний філателіст Кременчука Володимир Скляр розповів, що це уже третій конверт, який випускають на честь Тетяни Булат. Перший конверт був присвячений петриківському розпису пластиліном, який виконує жінка, а другий — як письменниці, поетесі та журналістці, випущений з нагоди Дня журналіста у 2023 році.
— Коли я отримала перший конверт, у мене трусилися руки і ноги, бо я не вважала, що я якась видатна особистість, яка на таке заслуговує, — ділиться ювілярка. — І я дуже горда тим, що мою скромну невеличку творчість помітили, адже вона націнена на те, щоб дарувати людям радість, дарувати людям українську пісню, нашу культуру, підтримувати нашу історію і продовжити її життя.
Привітати Тетяну Булат із ювілеєм та погашенням чергового іменного конверта прийшли її друзі, колеги та студенти.
Жінка підписала кілька погашених конвертів та подарувала їх своїм друзям, а також передала у фонди бібліотеки, художньої галереї та краєзнавчого музею.
Нині конвертів з нагоди ювілею випустили 30 екземплярів. Їх можна зберігати як сувенір, а можна наклеїти марку та надіслати у ньому листа як по Україні, так і за кордон.
Користуючись нагодою Тетяна Булат також запросила усіх на концерт, присвячений її ювілею, який відбудеться у четвер, 20 березня, о 17.00.
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» щиро вітає Тетяну Булат із ювілеєм та бажає їй іще багатьох років творчої наснаги, натхнення та особистих звершень!
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