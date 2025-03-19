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Кременчук, Культура, Кременчук

У Кременчуці погасили конверт з нагоди ювілею культурної діячки Тетяни Булат

Сьогодні, 11:08 Переглядів: 198

 

Це вже третій конверт, який Спілка філателістів Кременчука випустила на честь Тетяни Булат

Сьогодні, 19 березня, свій 50-й ювілей святкує культурна діячка Кременчука Тетяна Булат. Із цієї нагоди Спілка філателістів Кременчука випустила іменний конверт на честь ювілею мисткині. Урочисте погашення відбулося на головній пошті міста.

 

Головний філателіст Кременчука Володимир Скляр розповів, що це уже третій конверт, який випускають на честь Тетяни Булат. Перший конверт був присвячений петриківському розпису пластиліном, який виконує жінка, а другий — як письменниці, поетесі та журналістці, випущений з нагоди Дня журналіста у 2023 році.

— Коли я отримала перший конверт, у мене трусилися руки і ноги, бо я не вважала, що я якась видатна особистість, яка на таке заслуговує, — ділиться ювілярка. — І я дуже горда тим, що мою скромну невеличку творчість помітили, адже вона націнена на те, щоб дарувати людям радість, дарувати людям українську пісню, нашу культуру, підтримувати нашу історію і продовжити її життя.

Привітати Тетяну Булат із ювілеєм та погашенням чергового іменного конверта прийшли її друзі, колеги та студенти.

 

 

Жінка підписала кілька погашених конвертів та подарувала їх своїм друзям, а також передала у фонди бібліотеки, художньої галереї та краєзнавчого музею.

 

Нині конвертів з нагоди ювілею випустили 30 екземплярів. Їх можна зберігати як сувенір, а можна наклеїти марку та надіслати у ньому листа як по Україні, так і за кордон.

Користуючись нагодою Тетяна Булат також запросила усіх на концерт, присвячений її ювілею, який відбудеться у четвер, 20 березня, о 17.00.

— Ви почуєте й авторські вірші у виконанні найкрутішої молоді Кременчуччини, курсантів Кременчуцького льотного коледжу Харківського національного університету внутрішніх справ, ви почуєте пісні не тільки від курсантів, не тільки від творчої когорти Кременчуцького льотного коледжу, а й від гостей, від запрошених, від друзів. Тому вечір обіцяє бути цікавим, — наголосила ювілярка.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» щиро вітає Тетяну Булат із ювілеєм та бажає їй іще багатьох років творчої наснаги, натхнення та особистих звершень!

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Автор: Яна Гудзь
Теги: Тетяна Булат конверт Спілка філателістів Кременчука погашення
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