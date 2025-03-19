Кременчуцька діячка культури Тетяна Булат святкує «золотий ювілей»

Жінка з відкритою душею і великим серцем, яка вміє не лише створювати прекрасне, а й дарувати тепло навколишнім
Є люди, які входять у наше життя несподівано, але залишаються в ньому назавжди. Їхня доброта, енергія та щирість запалюють у серцях вогник натхнення, а їхня творчість змушує дивитися на світ інакше — глибше, світліше, яскравіше.
Саме такою є кременчужанка Тетяна Булат — жінка з відкритою душею і великим серцем, яка вміє не лише створювати прекрасне, а й дарувати тепло навколишнім.
Пані Тетяна — видатна діячка культури Кременчука, яка своєю багатогранною творчістю збагачує мистецьке життя нашого міста. Вона відома як співачка, хормейстерка, художня керівниця народних колективів, режисерка, художниця, народна майстриня, поетка та письменниця.
19 березня пані Тетяна святкує свій «золотий ювілей» й 45-річчя творчої сценічної діяльності. Отже, все її життя тісно пов’язано з культурою й творчістю.
Тетяна з дитинства займалася музикою. Успішно закінчила Садківську середню і музичну школу № 2 по класу фортепіано, навчалася у СПТУ № 5. Її творчий шлях доволі широкий. В різні роки працювала художнім керівником народного фольклорно-етнографічного ансамблю «Славутяни», була головним режисером міського центру культури та дозвілля, хормейстером народного вокального ансамблю «Обрій».
Після закінчення Кіровоградського педагогічного працювала художнім керівником Кременчуцького професійного ліцею ім. А. С. Макаренка. У свою діяльність й своїх вихованців вкладала душу. Художні колективи ліцею посідали лише перші місця в оглядах художньої самодіяльності й були найкращими не тільки в місті, а й в області. Свята, заходи, які проводилися в ліцею, відрізнялися різноманітністю, креативністю й неповторністю.
Пані Тетяна була керівником вокального ансамблю «Роси», єдиного у Полтавській області ансамблю барабанниць, хорового колективу, вокального ансамблю співробітників ліцею, вокального гурту «Злагода».
Крім того, успішно керувала вокальним колективом в Українському товаристві сліпих. Вона створила хоровий колектив, який за п’ять років роботи, чотири рази посідав перше місце у Всеукраїнському огляді-конкурсі художніх колективів в системі УТОС.
Улітку жінка знаходила час працювати у дитячому закладі оздоровлення і відпочинку «Чайка». За словами очільника Творчої спілки журналістів Кременчуччини Володимира Шевченко, з яким 10 років разом працювали в таборі, саме там розпочалася її журналістсько-редакторська діяльність.
Зараз вона — членкиня НСЖУ, секретар Творчої спілки журналістів Кременчуччини, авторка багатьох книг, в тому числі кількох значущих патріотичних проєктів.
Крім того, пані Тетяна — майстриня унікального декоративно-ужиткового мистецтва. Вона створює Петриківський розпис картин пластиліном. В її колекції вже понад 70 картин.
Своїми руками виготовляє унікальні прикраси, неймовірно красиву вишивку.
П’ятий рік поспіль Тетяна Булат працює в Кременчуцькому льотному коледжі. Там вона заснувала вокальний гурт «Крила». Її роль у житті молоді виходить далеко за межі сцени. Вона не просто вчить дітей співати — вона допомагає їм знайти себе, розкрити талант і повірити у власні сили.
Разом зі своїми вихованцями вона виступає на фестивалях, благодійних заходах, офіційних подіях. Гурт має багато дипломів та грамот, а сама керівниця — багато різних звань.
Але найцінніше за всі нагороди — ставлення й відгуки самих дітей:
Ще одна учасниця «Крил» Вероніка Капустинська каже, що Тетяна Григорівна не лише вчить музики та сценічному мистецтву, а й передає важливі життєві цінності: «Вона надихає своїм прикладом, допомагає повірити в себе й відкриває двері у світ творчості. Завдяки її мудрості та досвіду ми стаємо не просто виконавцями, а особистостями з сильним духом і великим серцем».
Володимир Кравченко, який приєднався до гурту «Крила» у грудні 2023 року, каже, що після цього його життя змінилося: «Раніше я вів доволі нудне сіре життя. З дому в коледж, з коледжу додому… Було відчуття, що немає ніякої можливості реалізуватися і показати себе. Та моя участь в «Крилах» поступово змінила мене, моє життя, погляди та принципи. Григоровна відкрила мене! Я пам’ятаю як до мене підійшла одна з наших викладачок і сказала: «У тебе такий гарний басистий голос, що я навіть не очікувала такого від тебе».
Ярослав Бодневич підкреслює, що їх наставниця ніколи не нав’язує свою думку, а спрямовує, не просто навчає, а відкриває горизонти: «Найбільше, що захоплює, це здатність Тетяни Григорівни бачити в кожному талант, навіть той, про який сама людина могла й не здогадуватися. Вона — не просто вчитель, а друг, порадник, друга мати для тих, хто шукає свій шлях. Вдячність — це, мабуть, найменше, що можна висловити за її турботу, розуміння і нескінченну віру в кожного. Її натхнення — це вітер під крилами всіх, хто мріє підкорювати небо, хто прагне більшого, хто хоче знайти себе».
Артем Пранюк порівнює Т. Г. Булат з бджілкою, яка ніколи не відпочиває: «Вона завжди як у вулику! Постійно працює й підтримує! Я раніше боявся сцени, але завдяки Григоровні цей страх відпав. Вона довела, то, чого я боюся, насправді нестрашно. Підказувала, як зробити краще! Григоровна завжди на нашій стороні, навіть з температурою 40 все одно встає та допомагає».
Ігор Прокопчук розповідає про величезну підготовчу роботу до конкурсу «Студент року»: «З Григоровною, її азартом й вмінням всіх «заразити», ми два рази поспіль перемогли в конкурсі й дуже пишаємось цим».
Дуже тепло говорить про свою наставницю Богдан Пушкарьов: «Вона не просто викладач — вона наша мати, яка бачить у кожному щось особливе: талант, унікальність, потенціал. Допомагає розкритися, подолати сумніви, знайти свою дорогу. Тетяна Григорівна — це людина, яка не просто навчає, а надихає, відкриває нові горизонти і завжди дивує своєю відданістю справі. Важко повірити, що є такі люди, які настільки щиро віддають свою душу, сили та час іншим».
А Валерія Савченко від імені всіх здобувачів освіти льотного коледжу вітає свого керівника з ювілейним днем народження й зичить щасливого майбутнього: «Ви — неймовірна людина, чия доброта, мудрість і турбота залишають глибокий слід у нашому житті. Хай ваші дні будуть сповнені тепла, радості та натхнення, а всі мрії здійснюються швидше, ніж ви очікуєте».
Справді, такі відгуки від вихованців дорого вартують.
Не тільки діти помічають щирість пані Тетяни.
Випадкове знайомство переросло на теплу дружбу й продуктивну співпрацю. Разом жінки стали учасницями кількох патріотичних проєктів, які ініціювала Спілка журналістів Кременчуччини. Але мова не тільки про професійну співпрацю.
Раніше ми писали, що гурт «Крила» став переможцем конкурсу «Мистецька гордість», а також став найкращим на фестивалі авторської пісні «Акорди душі».
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.