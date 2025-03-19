Кременчуцька діячка культури Тетяна Булат святкує «золотий ювілей»

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Жінка з відкритою душею і великим серцем, яка вміє не лише створювати прекрасне, а й дарувати тепло навколишнім

Є люди, які входять у наше життя несподівано, але залишаються в ньому назавжди. Їхня доброта, енергія та щирість запалюють у серцях вогник натхнення, а їхня творчість змушує дивитися на світ інакше — глибше, світліше, яскравіше.

Саме такою є кременчужанка Тетяна Булат — жінка з відкритою душею і великим серцем, яка вміє не лише створювати прекрасне, а й дарувати тепло навколишнім.

75-та річниця Р.Кириченко. Тетяна Булат разом зі своїм колективом КПЛ ім.А.С.Макаренка

Пані Тетяна — видатна діячка культури Кременчука, яка своєю багатогранною творчістю збагачує мистецьке життя нашого міста. Вона відома як співачка, хормейстерка, художня керівниця народних колективів, режисерка, художниця, народна майстриня, поетка та письменниця.

19 березня пані Тетяна святкує свій «золотий ювілей» й 45-річчя творчої сценічної діяльності. Отже, все її життя тісно пов’язано з культурою й творчістю.

45 з 50 — на сцені

Тетяна з дитинства займалася музикою. Успішно закінчила Садківську середню і музичну школу № 2 по класу фортепіано, навчалася у СПТУ № 5. Її творчий шлях доволі широкий. В різні роки працювала художнім керівником народного фольклорно-етнографічного ансамблю «Славутяни», була головним режисером міського центру культури та дозвілля, хормейстером народного вокального ансамблю «Обрій».

Єдиний в області ансамбль барабанщиць. Керівник Т.Булат

Після закінчення Кіровоградського педагогічного працювала художнім керівником Кременчуцького професійного ліцею ім. А. С. Макаренка. У свою діяльність й своїх вихованців вкладала душу. Художні колективи ліцею посідали лише перші місця в оглядах художньої самодіяльності й були найкращими не тільки в місті, а й в області. Свята, заходи, які проводилися в ліцею, відрізнялися різноманітністю, креативністю й неповторністю.

Тетяна Булат під час презентації власної збірки

Пані Тетяна була керівником вокального ансамблю «Роси», єдиного у Полтавській області ансамблю барабанниць, хорового колективу, вокального ансамблю співробітників ліцею, вокального гурту «Злагода».

«Славутяни» на швеському весіллі за українським звичаєм

Крім того, успішно керувала вокальним колективом в Українському товаристві сліпих. Вона створила хоровий колектив, який за п’ять років роботи, чотири рази посідав перше місце у Всеукраїнському огляді-конкурсі художніх колективів в системі УТОС.

Талановита авторка

Улітку жінка знаходила час працювати у дитячому закладі оздоровлення і відпочинку «Чайка». За словами очільника Творчої спілки журналістів Кременчуччини Володимира Шевченко, з яким 10 років разом працювали в таборі, саме там розпочалася її журналістсько-редакторська діяльність.

— Тетяна писала і редагувала матеріали для газети «Наша «Чайка», в якій можна було знайти все — статті про життя табору, замітки про цікаві заходи, оригінальні пости і фоторепортажі, віршовані авторські вітання іменинників тощо, — розповідає пан Володимир.

Погашення іменних конвертів

Зараз вона — членкиня НСЖУ, секретар Творчої спілки журналістів Кременчуччини, авторка багатьох книг, в тому числі кількох значущих патріотичних проєктів.

— Вона відома поетеса, письменниця, публіцистка. Її поетичні та прозові доробки занесено до Антології сучасної української літератури. Вона випустила у світ збірки «Коріння Роду: поезія різних років»; «Я — матусин ангел Михаїл…»; «Рядки, обпалені війною: поезія воєнного лихоліття». До свого ювілею підготувала двотомне видання своєї поезії та прози «Перлини української душі» . Відредагувала і уклала збірку літературних замальовок, поетичних рядків курсантів і студентів Кременчуцького льотного коледжу «Війна увірвалася в наші серця», — розповідає В.Шевченко.

Виставка книг талановитої Тетяни Булат

Крім того, пані Тетяна — майстриня унікального декоративно-ужиткового мистецтва. Вона створює Петриківський розпис картин пластиліном. В її колекції вже понад 70 картин.

Своїми руками виготовляє унікальні прикраси, неймовірно красиву вишивку.

«Крила», що дають натхнення

П’ятий рік поспіль Тетяна Булат працює в Кременчуцькому льотному коледжі. Там вона заснувала вокальний гурт «Крила». Її роль у житті молоді виходить далеко за межі сцени. Вона не просто вчить дітей співати — вона допомагає їм знайти себе, розкрити талант і повірити у власні сили.

З „Крилами“ — гурт, який окриляє й надихає

Разом зі своїми вихованцями вона виступає на фестивалях, благодійних заходах, офіційних подіях. Гурт має багато дипломів та грамот, а сама керівниця — багато різних звань.

Але найцінніше за всі нагороди — ставлення й відгуки самих дітей:

— Тетяна Григорівна, а для нас просто «Григоровна» — не просто викладачка, а людина, до якої можна прийти з будь-якою проблемою. Вона завжди підтримає, допоможе, скаже потрібні слова. Вона вірить у нас навіть тоді, коли ми самі у себе не віримо, — каже Маргарита Капцевич, учасниця «Крил». — Наша керівниця завжди каже нам, що в нашому колективі не талановитих немає. Завдяки їй ми відкриваємо в собі щось нове, про що раніше не здогадувались. Разом ми співаємо, читаємо, майструємо, одним словом втілюємо в життя всі неординарні ідеї.

Ще одна учасниця «Крил» Вероніка Капустинська каже, що Тетяна Григорівна не лише вчить музики та сценічному мистецтву, а й передає важливі життєві цінності: «Вона надихає своїм прикладом, допомагає повірити в себе й відкриває двері у світ творчості. Завдяки її мудрості та досвіду ми стаємо не просто виконавцями, а особистостями з сильним духом і великим серцем».

З вихованцями льотного коледжу на конкурсі «Студент року»

Володимир Кравченко, який приєднався до гурту «Крила» у грудні 2023 року, каже, що після цього його життя змінилося: «Раніше я вів доволі нудне сіре життя. З дому в коледж, з коледжу додому… Було відчуття, що немає ніякої можливості реалізуватися і показати себе. Та моя участь в «Крилах» поступово змінила мене, моє життя, погляди та принципи. Григоровна відкрила мене! Я пам’ятаю як до мене підійшла одна з наших викладачок і сказала: «У тебе такий гарний басистий голос, що я навіть не очікувала такого від тебе».

Ярослав Бодневич підкреслює, що їх наставниця ніколи не нав’язує свою думку, а спрямовує, не просто навчає, а відкриває горизонти: «Найбільше, що захоплює, це здатність Тетяни Григорівни бачити в кожному талант, навіть той, про який сама людина могла й не здогадуватися. Вона — не просто вчитель, а друг, порадник, друга мати для тих, хто шукає свій шлях. Вдячність — це, мабуть, найменше, що можна висловити за її турботу, розуміння і нескінченну віру в кожного. Її натхнення — це вітер під крилами всіх, хто мріє підкорювати небо, хто прагне більшого, хто хоче знайти себе».

Привітання з Різдвом для редакції «Кременчуцького Телеграфа»

Артем Пранюк порівнює Т. Г. Булат з бджілкою, яка ніколи не відпочиває: «Вона завжди як у вулику! Постійно працює й підтримує! Я раніше боявся сцени, але завдяки Григоровні цей страх відпав. Вона довела, то, чого я боюся, насправді нестрашно. Підказувала, як зробити краще! Григоровна завжди на нашій стороні, навіть з температурою 40 все одно встає та допомагає».

Ігор Прокопчук розповідає про величезну підготовчу роботу до конкурсу «Студент року»: «З Григоровною, її азартом й вмінням всіх «заразити», ми два рази поспіль перемогли в конкурсі й дуже пишаємось цим».

Дуже тепло говорить про свою наставницю Богдан Пушкарьов: «Вона не просто викладач — вона наша мати, яка бачить у кожному щось особливе: талант, унікальність, потенціал. Допомагає розкритися, подолати сумніви, знайти свою дорогу. Тетяна Григорівна — це людина, яка не просто навчає, а надихає, відкриває нові горизонти і завжди дивує своєю відданістю справі. Важко повірити, що є такі люди, які настільки щиро віддають свою душу, сили та час іншим».

А Валерія Савченко від імені всіх здобувачів освіти льотного коледжу вітає свого керівника з ювілейним днем народження й зичить щасливого майбутнього: «Ви — неймовірна людина, чия доброта, мудрість і турбота залишають глибокий слід у нашому житті. Хай ваші дні будуть сповнені тепла, радості та натхнення, а всі мрії здійснюються швидше, ніж ви очікуєте».

Справді, такі відгуки від вихованців дорого вартують.

Не тільки діти помічають щирість пані Тетяни.

— Ми познайомилися два роки тому, коли я прийшла в Кременчуцький льотний коледж, щоб написати статтю про досягнення народного гурту «Крила». Його керівниця натхненно розповідала про своїх вихованців. Вона називала їх своїми дітьми й окремо розповідала про досягнення кожного, — ділиться враженнями Оксана Гриниченко, переселенка з Луганщини, а нині кременчуцька журналістка. — Тоді мене особливо вразило її щире ставлення до дітей, її бажання закласти в них те світле й важливе, що в майбутньому робить зі звичайних підлітків людей з великої літери.

Випадкове знайомство переросло на теплу дружбу й продуктивну співпрацю. Разом жінки стали учасницями кількох патріотичних проєктів, які ініціювала Спілка журналістів Кременчуччини. Але мова не тільки про професійну співпрацю.

— Я вдячна Тетяні за підтримку. Вона стала тою людиною, яка допомогла зорієнтуватися в новому місті. Більш за це, мене вражає її любов до людей, віра в те, що вона робить. Її ставлення до батька, до чоловіка й доньки, до колег, до молоді. В кожну свою дію ця неймовірна жінка вкладає душу й серце, яких вистачає на всіх, хто знаходиться поруч.







