На Полтавщині лісівники випустили у природу майже сотню диких качок

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 279

На Полтавщині лісівники випустили у природу близько сотні диких качок. Про це інформують у пресслужбі Слобожанського лісового офісу.

Працівники лісництва щорічно поповнюють популяції пернатих у дикій природі. Починаючи із 2014 року вони щорічно вирощують та випускають диких качок, фазанів, зайців сірих та кролів диких європейських.

Випускають тварин у Приміське лісництво поблизу Лубен.

З дикими тваринами дуже складно працювати, особливо з зайцями та фазанами, треба мати досвід і практику. Ми створюємо умови наближені до природи, щоб тварини могли розмножуватися. Кожного року випускаємо адаптованих пернатих та зайців у природне середовище, щоб вони могли швидко пристосуватися і вижити у дикій природі, — розповідає єгер лісового господарства Володимир Плєма.

Цьогоріч вирощених качок у природу випустили вперше. Загалом же щороку їх випускають у лісництві близько 300 особин.

Нагадаємо, нещодавно лісівники показали, як підгодовують диких тварин у лісах та лісосмугах узимку.