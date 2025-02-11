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Зайці, олені та лосі: лісівники Полтавщини показали, як підгодовують тварин взимку

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 265

 

У лісах області облаштовані спеціальні майданчики, куди тварини можуть прийти взимку підживитися

На Полтавщині лісівники у зимовий період підгодовують тварин у лісах. Для цього в області облаштовані 107 спеціальних майданчиків. Фотографіями з таких місць підгодівлі поділилися у пресслужбі Слобожанського лісового офісу.

Працівники лісництв дбають, аби у тварин було вдосталь їжі, коли землю вкриває сніг, а температура повітря знижується. Тож для цього і облаштовують у лісах «пункти» підгодівлі.

 

Так, за даними лісівників, наразі у лісах області налічуються 109 годівниць, 169 солонців та 107 облаштованих майданчиків для підгодівлі. Працівники лісництв уже знають, чим люблять ласувати лісові мешканці, тож завчасно готуються до зимового періоду. Так минулого року працівники заготували:

  • 23 тонн сіна;
  • понад 14000 штук зелених віників;
  • 64,3 тонни кукурудзи;
  • 200,75 кг солі.

 

Лісівники перевіряють місця підгодівлі кілька разів на тиждень, а подекуди і щодня, та докладають корм за потреби.

Найчастіше до таких «годівниць» зазвичай приходять дикі кабани та косулі, рідше — зайці, олені та лосі. Прилітають на підгодівлю також і птахи, аби підживитися.

 

Розпочався такий сезон підгодівлі у листопаді і триває орієнтовно до кінця лютого — середини березня, залежно від погоди.

Нагадаємо, минулого року у ліси Полтавщини лісівники випустили молодняк зайця сірого.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Слобожанський лісовий офіс
Теги: лісівники лісництво тварини ліс підгодівля
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