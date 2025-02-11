Крилаті й балістичні ракети та безпілотники: чим армія РФ уночі атакувала Полтавщину

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 677

Загалом у Повітряних силах зазначають, що газовидобувна промисловість піддалася комбінованому ракетному удару

Цієї ночі газовидобувна промисловість Полтавщини піддалася комбінованому ракетному удару з боку армії РФ. За даними Повітряних сил Збройних сил України, росіяни випустили загалом по області до 19-ти крилатих, балістичних та керованих авіаційних ракет.

Наразі у Повітряних силах уточнюють інформацію щодо типів ракет та результатів бойової роботи.

Внаслідок атаки пошкоджень зазнали виробничі потужності Групи Нафтогаз. Нині компанія вживає усіх необхідних заходів, аби стабілізувати ситуацію із газопостачанням в області. Без газопостачання залишилися 9 населених пунктів Миргородського району.

Крім того, потрапила Полтавщині і під атаку безпілотників: по Україні випустили 124 ударних БпЛА типу «Shahed» та дрони-імітатори інших типів із напрямків: Міллерово, Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ.

У Повітряних силах підтверджують збиття 57 безпілотників у Полтавській, Харківській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Житомирській, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській та Одеській областях. Ще 64 російські дрони були локаційно втрачені.

Внаслідок нічної атаки постраждали Полтавщина, Чернігівщина, Харківщина та Черкащина, зазначають у Повітряних Силах.

Нагадаємо, атакувала армія РФ Полтавщину і минулої ночі. Внаслідок падіння уламків збитих безпілотників у Полтавській громаді пошкоджень зазнав 61 будинок. Також минулої ночі у Миргородському районі внаслідок падіння російських БпЛА пошкоджені 10 домогосподарств.



