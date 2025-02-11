У Кременчуці нетверезий водій ВАЗ спричинив потрійну ДТП з тролейбусом

10 лютого, близько 22.00, у Кременчуці на проспекті Лесі Українки сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів ВАЗ, Volkswagen та тролейбуса. Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Кременчука.
Водій ВАЗ виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з Volkswagen, після чого останній вдарив тролейбус. Усі транспортні засоби отримали механічні пошкодження, але обійшлося без постраждалих.
Перевірка показала, що винуватець аварії був п'яним. Алкотестер Dräger зафіксував 2,63 проміле, що у понад 13 разів перевищує норму.
Додатково з’ясувалося, що чоловік не мав посвідчення водія та вже притягувався до відповідальності за це правопорушення протягом року.
На водія ВАЗ склали адмінматеріали:
Нагадаємо, вчора також легковик зіткнувся з тролейбусом у центрі Кременчука.
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