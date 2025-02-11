У Кременчуці нетверезий водій ВАЗ спричинив потрійну ДТП з тролейбусом

Сьогодні, 11:26 Переглядів: 247

Чоловік не мав посвідчення водія та вже притягувався до відповідальності за це правопорушення

10 лютого, близько 22.00, у Кременчуці на проспекті Лесі Українки сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів ВАЗ, Volkswagen та тролейбуса. Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Кременчука.

Водій ВАЗ виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з Volkswagen, після чого останній вдарив тролейбус. Усі транспортні засоби отримали механічні пошкодження, але обійшлося без постраждалих.

Перевірка показала, що винуватець аварії був п'яним. Алкотестер Dräger зафіксував 2,63 проміле, що у понад 13 разів перевищує норму.

Додатково з’ясувалося, що чоловік не мав посвідчення водія та вже притягувався до відповідальності за це правопорушення протягом року.

На водія ВАЗ склали адмінматеріали:

ст. 124 КУпАП – порушення ПДР, що спричинило ДТП;

ч. 5 ст. 126 КУпАП – керування без права водіння протягом року;

ст. 130 КУпАП – керування у стані сп’яніння.