У Полтаві громадяни знайшли тяжко травмовану кішку: поліція шукає причетних

Сьогодні, 11:35 Переглядів: 194

У Полтаві місцеві жителі знайшли тяжко травмовану кішку: поліція шукає причетних. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, тварину знайшли у Подільському районі міста. Містяни звернулися за допомогою до ветеринарів, розповсюдили інформацію у соцмережах, а потім написали заяву до поліції.

Наразі слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з тваринами).

Поліція встановлює очевидців та обставини цієї події, а також просить усіх, хто має будь-яку інформацію про це, повідомити за номером 095-917-00-73 або 102.

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині жінка застрелила сусідського кота з пневматичної рушниці.