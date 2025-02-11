На Полтавщині з-під завалів рятувальники врятували чотирьох цуценят

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Скавуління тварин рятувальники почули під час ліквідації наслідків російської атаки

Цієї ночі на Полтавщині під час ліквідації наслідків ракетного удару рятувальники врятували з-під завалів чотирьох цуценят. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства внутрішніх справ.

У Міністерстві повідомляють, що лохвицькі рятувальники розбирали завали зруйнованої внаслідок обстрілу будівлі й почули жалібне скавуління. Після проведення рятувальної операції їм вдалося визволити чотирьох маленьких кудлатих цуценят.

Згодом до тваринок прибігла і їхня мати, яка злякалася гучних вибухів та сховалася неподалік.

Нагадаємо, цієї ночі Полтавщина зазнала комбінованої повітряної атаки — по області випустили близько 19 ракет та безпілотники. Внаслідок атаки пошкоджень зазнали виробничі потужності Групи Нафтогаз. Нині компанія вживає усіх необхідних заходів, аби стабілізувати ситуацію із газопостачанням в області. Без газопостачання залишилися 9 населених пунктів Миргородського району.