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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині з-під завалів рятувальники врятували чотирьох цуценят

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 321

 

Скавуління тварин рятувальники почули під час ліквідації наслідків російської атаки

Цієї ночі на Полтавщині під час ліквідації наслідків ракетного удару рятувальники врятували з-під завалів чотирьох цуценят. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства внутрішніх справ.

У Міністерстві повідомляють, що лохвицькі рятувальники розбирали завали зруйнованої внаслідок обстрілу будівлі й почули жалібне скавуління. Після проведення рятувальної операції їм вдалося визволити чотирьох маленьких кудлатих цуценят.

Згодом до тваринок прибігла і їхня мати, яка злякалася гучних вибухів та сховалася неподалік.

Нагадаємо, цієї ночі Полтавщина зазнала комбінованої повітряної атаки — по області випустили близько 19 ракет та безпілотники. Внаслідок атаки пошкоджень зазнали виробничі потужності Групи Нафтогаз. Нині компанія вживає усіх необхідних заходів, аби стабілізувати ситуацію із газопостачанням в області. Без газопостачання залишилися 9 населених пунктів Миргородського району.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: МВС
Теги: наслідки атаки ДСНС Цуценя собаки
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