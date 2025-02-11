Внаслідок ракетного удару РФ пошкодились виробничі потужності Групи Нафтогаз на Полтавщині

Нині Група Нафтогаз вживає «всіх необхідних заходів, щоб стабілізувати ситуацію із газопостачанням в Полтавській області», заявили на підприємстві
Через ракетний удар російської армії у ніч на 11 лютого зазнали пошкоджень виробничі потужності Групи Нафтогаз. Про це розповіли у компанії.
Нині Група Нафтогаз вживає «всіх необхідних заходів, щоб стабілізувати ситуацію із газопостачанням в Полтавській області».
Нагадаємо, внаслідок ракетного удару без газопостачання залишилися 9 населених пунктів Миргородського району, повідомили в Полтавській обласній військовій адміністрації. Водночас влучань в обʼєкти цивільної інфраструктури не зафіксовано, розповіли в ОВА. Повітряні сили повідомляли про рух крилатих ракет у Полтавській області.
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