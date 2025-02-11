Внаслідок ракетного удару РФ пошкодились виробничі потужності Групи Нафтогаз на Полтавщині

Сьогодні, 09:58 Переглядів: 392

Нині Група Нафтогаз вживає «всіх необхідних заходів, щоб стабілізувати ситуацію із газопостачанням в Полтавській області», заявили на підприємстві

Через ракетний удар російської армії у ніч на 11 лютого зазнали пошкоджень виробничі потужності Групи Нафтогаз. Про це розповіли у компанії.

Нині Група Нафтогаз вживає «всіх необхідних заходів, щоб стабілізувати ситуацію із газопостачанням в Полтавській області».

— Дякуємо всім колегам, які в цей надзвичайно складний час продовжують видобувати, зберігати та постачати газ всім категоріям споживачів. Попри всі виклики, продовжуємо працювати для підтримки енергетичної стійкості країни, — сказав керівник Групи Нафтогаз Роман Чумак.

Нагадаємо, внаслідок ракетного удару без газопостачання залишилися 9 населених пунктів Миргородського району, повідомили в Полтавській обласній військовій адміністрації. Водночас влучань в обʼєкти цивільної інфраструктури не зафіксовано, розповіли в ОВА. Повітряні сили повідомляли про рух крилатих ракет у Полтавській області.