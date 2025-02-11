У Кременчуці повідомили про замінування ТЦ

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Вранці 11 лютого торгівельні центри Кременчука отримали повідомлення про замінування приміщень. Один з таких листів є у розпорядженні редакції.

У переліку вказані 4 місцеві ТЦ.

Нагадаємо, раніше у відділі протидії кіберзлочинам в Полтавській області «Кременчуцькому Телеграфу» розповіли, що майже кожне 7 повідомлення про «замінування» на Полтавщині з 10 — від українця з «тилових» областей. На тиждень на Полтавщині надходять 5-10 повідомлень про «замінування». Досі жодне з цих повідомлень не підтверджувалось — вибухівки не знаходили.