Чому в Кременчуці зросла кількість фейкових замінувань та хто їх створює: відповіли у Кіберполіції

З початку повномасштабної війни Росії проти України у Кременчуці та в області почастішали повідомлення про мінування тих чи інших закладів — найчастіше там, де є масове скупчення людей. Новини про «мінування» можна побачити у соцмережах та місцевих медіа ледь не щодня.
Чому у Кременчуці зросла кількість «мінувань», хто стоїть за цим та чи варто містянам хвилюватися — у нашому матеріалі.
На тиждень на Полтавщині надходять 5-10 повідомлень про «замінування». Таку статистику фіксують з початку повномасштабної війни, розповідають у відділі протидії кіберзлочинам в Полтавській області. На сьогодні жодне з цих повідомлень не підтверджувалось — вибухівки не знаходили.
Найчастіше під «мінування» потрапляють державні установи, навчальні заклади або великі торговельні центри. Правоохоронці кажуть, «мінувальники» обирають саме їх через те, що там завжди багато людей — серед натовпу легше «розсіяти» паніку. Крім того, електронні адреси закладів, на які приходять повідомлення про замінування, є в інтернеті.
Найбільше повідомлень про замінування на Полтавщині надходять від українців з тилових областей країни, кажуть у Кіберполіції. Менше — від громадян Росії та жителів тимчасово окупованих територій. У співвідношенні — 70% від українців, а 30% — жителі РФ та окупованих територій. Мета відправників — створити паніку, дестабілізувати ситуацію в місті та вивести із нормального режиму роботи установи чи організації, розповіли поліціянти.
Здебільшого смс-ки про мінування надсилають через сервіси ВПН інших країн. Сервіс дозволяє приховувати IP-адресу — унікальний «адрес» комп’ютера, що призначається кожному конкретному пристрою, за яким можна визначити його розташування. Попри зусилля приховати IP-адрес, правоохоронцям вдається розшукати «мінувальників» у більшості випадків.
Тенденції у періодичності хвиль «мінувань» немає, зазначають у Кіберполіції, повідомлення надходять хаотично.
Після того, як кіберполіціянти отримують повідомлення від чергового оператора, вони починають встановлювати IP-адреси відправника та його ймовірні місця розташування, розповідають правоохоронці.
Далі поліція шукає облікові дані правопорушника і, у разі якщо їх знаходять, передають до слідчих органів.
Через те, що значну частину фейкових повідомлень надсилають підлітки та школярі, правоохоронці проводять лекції для батьків підлітків та учнів, студентів, а також для освітян.
За фейкову інформацію про замінування передбачена кримінальна відповідальність за ст. 259 Кримінального Кодексу України. Так, людину можуть позбавити волі на 2-6 років.
Якщо повідомлення було про замінування об’єктів інфраструктур, заклади держорганів, охорони здоров’я, освіти або якщо воно спричинило тяжкі наслідки чи вчинене повторно — карається позбавленням волі на 4-8 років.
За словами кіберполіціянтів, населенню не потрібно панікувати й розповсюджувати неперевірену інформацію. Якщо людина перебуває у «замінованому» закладі, необхідно дотримуватись інструкцій рятувальників та правоохоронців.
— Вони зроблять усе для забезпечення безпеки населення, — заявляють в Кіберполіції.
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