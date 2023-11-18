На вулиці 29 Вересня у Кременчуці горіла багатоповерхівка (уточнено)

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17 листопада на вул. 29 Вересня у Кременчуці горіла багатоповерхівка. Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Полтавській області.

О 6.04 надійшло повідомлення про пожежу багатоповерхового житлового будинку. Вогонь знищив міжквартирну перегородку, електроприлади, 6 кв. м стелі, двері та домашні речі.

Погасили пожежу вогнеборці двох відділень — 16 частини та 2 загону.

Раніше ми писали, що на Полтавщині у пожежі загинула людина.

*фото ілюстративне