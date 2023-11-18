У Кременчуці кондукторка виставила дитину з автобуса через незадовільний стан купюри

Сьогодні, 09:00 Переглядів: 1 594

13 листопада, у Кременчуці кондукторка виставила дитину з автобуса через те, що їй не сподобався стан купюри, а у дівчинки не було інших грошей. Цю історію «Кременчуцький ТелеграфЪ» помітив в одній із груп у соцмережах.

Сьогодні 13.11.23 з зупинки Героїв України поверталася моя донька (з додаткових занять), о 19:50 (на дворі темрява). При оплаті за проїзд кондуктору автобуса № 25 не сподобалася купюра у 20 грн (трохи пошкоджена), вимагала інші гроші, але в неї інших грошей не було на, що кондуктор демонстративно вийшла на іншій зупинці й змусила неповнолітню дівчину вийти з транспорту. Прикро, що жодна людина в транспорті не стала на захист дитини, яку привселюдно неадекватний кондуктор висадила на темну вулицю і це під час війни… Далі будемо із цим розбиратися вже з ними. Дитина така що сперечатися не буде… Вийшла розгублена просто з автобуса, — йдеться у повідомленні.

Тож, ТЪ зв’язався з мамою дівчинки — Юлею та дізнався чим закінчилася ця прикра ситуація.

— Я звернулася до управління, керівництво перепросили та обіцяли вжити заходів, щодо кондукторки, — розповіла Юлія.

Також ТЪ дізнався, що відповідно до пункту 2.13 Положення про ведення касових операцій в національній валюті в Україні, затвердженого постановою правління Нацбанку України від 15 грудня 2004 року № 637, підприємства (підприємці) при розрахунках зі споживачами за готівку зобов’язані приймати у сплату за продукцію (товари, роботи, послуги) без обмежень банкноти й монети (у тому числі зношені банкноти й монети) всіх номіналів, які випускає Нацбанк України в обіг і які є дійсним платіжним засобом і не викликають сумніву в їх справжності.

Як передбачено пунктом 4 Правил визначення платіжних ознак та обміну банкнот, розмінних і обігових монет національної валюти України, затверджених постановою правління Нацбанку України від 23 жовтня 2013 року № 422, фізичні та юридичні особи зобов’язані без будь-яких обмежень приймати зношені банкноти за всіма видами платежів і для переказів, а банки для зарахування на рахунки, вклади, акредитиви та для обміну на придатні до обігу банкноти.

До речі, відповідно до статті 38 Закону України «Про Національний банк України», Нацбанк України та банки України приймають та безоплатно обмінюють зношені та пошкоджені купюри без обмежень сум.

Отже, кондуктор або водій, який продає квитки у транспорті, не має права не приймати пошкоджену купюру, а тим паче виставляти через це пасажирів за двері громадського транспорту.