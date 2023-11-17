Якою буде погода у Кременчуці цими вихідними

Вихідними кременчужанам прогнозують похмуру та холодну погоду.
За даними сайтів прогнозу погоди, у суботу, 18 листопада, вдень очікується +4...+3°C. Хмарність протримається увесь день.
Напрямок вітру буде північно-східним. Опадів не буде.
Наступного дня, 19 листопада, вдень стовпчики термометрів покажуть +2°C. Хмарність також триматиметься увесь день. Вітер буде північно-східним. Опадів не буде.
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