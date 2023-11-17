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Горішні Плавні готуються до зимового періоду

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 83 Новини компаній

Одним із напрямків підготовки стало проведення ревізії шаф управління системою зовнішнього освітлення

У Горішніх Плавнях триває активна підготовка міста до наближення зимового періоду. Місцеве комунальне підприємство «Міськсвітло» провело ряд заходів для забезпечення належного функціонування системи освітлення та інфраструктури міста взимку.

Одним із напрямків підготовки стало проведення ревізії шаф управління системою зовнішнього освітлення та ліній електропередачі в старостинських округах. Ці заходи мають на меті підготовку і забезпечення надійності освітлення в цих районах під час зимових місяців.

Крім цього, фахівці підприємства вимкнули та законсервували систему поливу і водограю в сквері Ferrexpo. Ця міра призначена для запобігання пошкодженням від опадів та перепадів температур у зимовий період. Після чого, навесні, систему розконсервують та відновлять до роботи.

Підприємство також здійснило демонтаж та ревізію атракціонів у міському парку. Електрообладнання з атракціонів перемістили до майстерні для обстеження та підготовки до наступного сезону.

Також здійснюється робота з утримання мережі вуличного освітлення на території міста та старостинських округів. Команда «Міськсвітла» проводить регулярні обходи міської території з метою виявлення непрацюючих LED-світильників та їхнього своєчасного ремонту або заміни.

Ці роботи спрямовані на забезпечення безпеки та комфорту мешканців Горішніх Плавнів під час зимового сезону та підтримання високого рівня благоустрою в місті.

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Автор: за матеріалами видання «Хроніки тижня»
Теги: Горішні Плавні Ferrexpo Міськсвітло
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