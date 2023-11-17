«Прикрив побратима своїм тілом»: у Кременчуці просять надати звання Героя України майору Геннадію Сові

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Загиблому майору Геннадію Сові просять надати посмертно звання Героя України. Відповідне рішення ухвалили депутати на сесії міської ради Кременчука 17 листопада.

Кременчуцький військовий загинув 2 вересня 2022 року у боях за Херсонщину. Батько Геннадія Володимир звернувся до міської влади з проханням допомогти з наданням звання його синові.

— Батько звертався до відповідних інстанції, але минуло 5 місяців і, на жаль, документи знаходяться в одному з відділів і далі не просуваються, — сказав секретар міської ради Кременчука Юрій Гриценко.

Посадовець додав, що Геннадій неодноразово проявляв мужність і героїзм у боях — зупинив колону російської бронетехніки, захистив побратима, прикривши його своїм тілом та брав участь у різних боях. Після поранень повертався на передову, його вчинки відзначали у Міноборони.

Нагадаємо, що військовий журналіст з Кременчука Тарас Деркач розповів історію про Геннадія, його бажання захищати державу. Прочитати її можна ТУТ.