«Прикрив побратима своїм тілом»: у Кременчуці просять надати звання Героя України майору Геннадію Сові

Загиблому майору Геннадію Сові просять надати посмертно звання Героя України. Відповідне рішення ухвалили депутати на сесії міської ради Кременчука 17 листопада.
Кременчуцький військовий загинув 2 вересня 2022 року у боях за Херсонщину. Батько Геннадія Володимир звернувся до міської влади з проханням допомогти з наданням звання його синові.
Посадовець додав, що Геннадій неодноразово проявляв мужність і героїзм у боях — зупинив колону російської бронетехніки, захистив побратима, прикривши його своїм тілом та брав участь у різних боях. Після поранень повертався на передову, його вчинки відзначали у Міноборони.
Нагадаємо, що військовий журналіст з Кременчука Тарас Деркач розповів історію про Геннадія, його бажання захищати державу. Прочитати її можна ТУТ.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.