Школярі Горішніх Плавнів повертаються до очного навчання в безпечних умовах

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Укриття для дітей та персоналу дитячих садків і шкіл були підготовлені до початку навчального року і визнані готовими до використання за призначенням

Міський відділ освіти у Горішньоплавнівській громаді активно працює над забезпеченням безпеки та комфорту у навчальних закладах в умовах воєнного стану. Особлива увага приділяється облаштуванню укриттів та створенню безпечного середовища для учнів і вихованців.

Наразі всі дошкільні заклади працюють в очному режимі з початку вересня 2023 року. Лілія Щербина, очільниця відділу освіти, підкреслила важливість облаштування укриттів для всіх учасників освітнього процесу, наголосивши на необхідності забезпечення їх захисту під час повітряної тривоги.

Укриття для дітей та персоналу дитячих садків і шкіл були підготовлені до початку навчального року і визнані готовими до використання за призначенням. Деякі заклади, наприклад, ЗДО «Казка», були облаштовані спеціальними укриттями в інших приміщеннях.

Лілія Щербина також відзначила, що в цьому навчальному році було помітно зростання кількості учнів, які обирають очний і змішаний формат навчання, у порівнянні з дистанційним навчанням. За її словами, це свідчить про те, що більшість учасників освітнього процесу в Горішньоплавнівській громаді надають перевагу навчанню в навчальних закладах, де вони можуть здобувати знання у «живому» контакті з педагогами та однокласниками.

Крім того, важливим аспектом є постійне покращення умов укриттів освітніх закладів для забезпечення безпеки дітей та персоналу. За кошти бюджету громади були придбані стільці для дітей у деяких школах та виділені кошти на удосконалення системи вентиляції в укритті однієї зі шкіл.

У ці важкі часи місцева адміністрація Горішньоплавнівської громади робить все можливе, щоб забезпечити безпеку та комфорт дітей під час навчання та забезпечити найкращі умови для їхнього освітнього розвитку.

Лілія Щербина висловила своє бажання скоротити вплив дистанційного формату навчання на якість освіти, особливо у зв’язку з пандемією COVID-19 і російським вторгненням. Вона наголосила, що спосіб проведення навчального процесу має значний вплив на результати навчання дітей. Оцінюються обсяги втрат у знаннях учнів, і планується коригування навчальних планів з урахуванням виявлених недоліків. Лілія Щербина також підкреслила важливість створення комфортних і безпечних умов для дітей у школах громади та надання якісної освіти. Вона вважає, що це сприятиме більш ефективній роботі вчителів і покращенню якості освіти в громаді.