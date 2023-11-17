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У російському полоні наразі знаходяться 4 337 українців — Мінреінтеграції

Сьогодні, 19:00 Переглядів: 153

 

Серед українських бранців понад 3,5 тисячі військовослужбовців

У російському полоні перебувають 4 337 громадян України. Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Серед українських бранців 3574 військових та 763 цивільних.

— На сьогодні проведено 8 засідань комісії. За їх результатами встановлено факт позбавлення волі щодо 4337 осіб (3574 військових та 763 цивільних). За результатами засідань комісії відповідні дані вносяться до Єдиного реєстру осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України. Адміністратором цього Реєстру визначено Національне інформаційне бюро, яке належить до сфери управління Мінреінтеграції, —  йдеться у повідомленні.

У міністерстві зазначають, що протягом року держава виплатила звільненим з полону 422 мільйони гривень. Щоб отримати фінансову допомогу потрібно звернутися до Мінреінтеграції. Комісія була створена на виконання Закону № 2010-ІХ, який набрав чинності 19 листопада 2022 року. 

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Автор: Віктор Крук
Теги: Мінреінтеграції полонені військовополонені військові
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