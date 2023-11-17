У російському полоні наразі знаходяться 4 337 українців — Мінреінтеграції

У російському полоні перебувають 4 337 громадян України. Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Серед українських бранців 3574 військових та 763 цивільних.
У міністерстві зазначають, що протягом року держава виплатила звільненим з полону 422 мільйони гривень. Щоб отримати фінансову допомогу потрібно звернутися до Мінреінтеграції. Комісія була створена на виконання Закону № 2010-ІХ, який набрав чинності 19 листопада 2022 року.
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