Відбувся великий Великодній обмін полоненими – з полону повернули 130 захисників України

На Великдень Україна повернула до дому 130 своїх захисників. Вони потрапили у полон на Бахмутському, Соледарському, Запорізькому, Херсонському напрямках.
Серед звільнених – військові ЗСУ, прикордонники, нацгвардійці, моряки та співробітники ДССТ. Про це повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.
Як зазначили у Телеграм-каналі Координаційного штабу з питань поводження з полоненими, звільнити з полону вдалося 92 військовослужбовця ЗСУ, 20 тероборонців, 11 нацгвардійців, троє прикордонників, по двоє представників Військово-морських сил та Державної спеціальної служби транспорту.
У штабі додали, що зі 130 звільнених захисників України 48 вважались зниклими безвісти.
У Координаційному штабі додали, що упродовж минулого тижня вдалося визволити з полону ворога 230 українських воїнів.
- Усі вони зможуть відсвяткувати Паску. Разом з усією країною ми вітаємо врятованих Захисників на рідній землі та не припиняємо зусиль для звільнення всіх полонених українців. Усі наші воїни повернуться додому! Слава Україні! – зауважили у Координаційному штабі.
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