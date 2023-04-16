Відбувся великий Великодній обмін полоненими – з полону повернули 130 захисників України

Сьогодні, 11:04 Переглядів: 266

На Великдень Україна повернула до дому 130 своїх захисників. Вони потрапили у полон на Бахмутському, Соледарському, Запорізькому, Херсонському напрямках.

Серед звільнених – військові ЗСУ, прикордонники, нацгвардійці, моряки та співробітники ДССТ. Про це повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

- Великий Великодній обмін полоненими. Повертаємо 130 наших людей. Він відбувався протягом останніх днів у декілька етапів. Військові, прикордонники, нацгвардійці, моряки, співробітники ДССТ… Рядові та сержанти, які потрапляли в полон на Бахмутському, Соледарському, Запорізькому, Херсонському напрямках. Наші люди повертаються додому, – зазначив очільник ОПУ.

Як зазначили у Телеграм-каналі Координаційного штабу з питань поводження з полоненими, звільнити з полону вдалося 92 військовослужбовця ЗСУ, 20 тероборонців, 11 нацгвардійців, троє прикордонників, по двоє представників Військово-морських сил та Державної спеціальної служби транспорту.

- Усі врятовані Захисники – рядові та сержанти. Більшість з визволених воїнів захищали Україну на Бахмутському та Соледарському напрямках, а також на Запоріжжі, Херсонщині, Луганщині, – зазначили у Координаційному штабі.

У штабі додали, що зі 130 звільнених захисників України 48 вважались зниклими безвісти.

- Частина з урятованих мають поранення, числені контузії та втрачені кінцівки. Також звільнено з полону двох рідних братів, які воювали в районі Бахмута. Найстаршому зі звільнених Оборонців вже виповнилося 58 років, наймолодшому – 21 рік, – зазначено у повідомленні.

У Координаційному штабі додали, що упродовж минулого тижня вдалося визволити з полону ворога 230 українських воїнів.