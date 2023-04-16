«Нам потрібна зброя»: Валерій Харчишин розповів, навіщо «Друга Ріка» збирає гроші, та чому не пише нових пісень

Сьогодні, 12:05 Переглядів: 144

Загально гурт зібрав вже близько 10 мільйонів гривень, як в Україні, так і за кордоном

9 квітня у кременчуцькому Міському палаці культури виступив відомий рок-гурт «Друга Ріка» у межах свого всеукраїнського акустичного туру «Інша ріка». Після концерту та фотографування з фанатами, які брали участь у благодійному аукціоні, Валерій Харчишин поспілкувався з місцевими журналістами.

Він розповів, що «Друга Ріка» довго готувалася та планувала концерт у Кременчуці, і що «Інша Ріка» - це такий формат, коли старі пісні звучать по-новому.

На запитання журналістів, чи пише гурт пісню Перемоги, співак зазначив, що вони ніколи не пишуть пісень заздалегідь чи на замовлення., а тільки коли є натхнення. Але, в цілому, присвячену Маріуполю пісню «Чи ти почув» можна вважати піснею Перемоги.

- Ми не пишемо пісні зараз. Є одна пісня, яку ми написали на початку війни. Це така собі трансформація пісні «Чи ти почув», яка написана Ростиславом Домішевським у співавторстві з нашим Сергієм «Шурою» Герою. Ми переробили гармонію, я дописав текст. І це єдина пісня, яка була написана під час війни. Єдине, що хотілося робити на початку повномасштабної війни, це матюкатися. І це не дуже личить «Другій Ріці» - розповів Валерій Харчишин.

Загалом «Друга Ріка» зібрала вже близько 10 млн грн на допомогу військовим. Хлопці й раніше мали досвід волонтерства, адже допомагали онкохворим. Від раку загинув рідний брат Валерія, тож «Друга Ріка» допомагала хворим на лімфоми та лейкози.

Про те, як гурт допомагає ЗСУ та як хлопці обирають, на що саме збирати гроші, чому вони відмовилися від роботи з благодійними фондами, за скільки гривень можна було замовити приватний концерт «Другої Ріки» та чим Валерію Харчишину запам'ятається Кременчук, дивіться у відео.