«Нам потрібна зброя»: Валерій Харчишин розповів, навіщо «Друга Ріка» збирає гроші, та чому не пише нових пісень

9 квітня у кременчуцькому Міському палаці культури виступив відомий рок-гурт «Друга Ріка» у межах свого всеукраїнського акустичного туру «Інша ріка». Після концерту та фотографування з фанатами, які брали участь у благодійному аукціоні, Валерій Харчишин поспілкувався з місцевими журналістами.
Він розповів, що «Друга Ріка» довго готувалася та планувала концерт у Кременчуці, і що «Інша Ріка» - це такий формат, коли старі пісні звучать по-новому.
На запитання журналістів, чи пише гурт пісню Перемоги, співак зазначив, що вони ніколи не пишуть пісень заздалегідь чи на замовлення., а тільки коли є натхнення. Але, в цілому, присвячену Маріуполю пісню «Чи ти почув» можна вважати піснею Перемоги.
Загалом «Друга Ріка» зібрала вже близько 10 млн грн на допомогу військовим. Хлопці й раніше мали досвід волонтерства, адже допомагали онкохворим. Від раку загинув рідний брат Валерія, тож «Друга Ріка» допомагала хворим на лімфоми та лейкози.
Про те, як гурт допомагає ЗСУ та як хлопці обирають, на що саме збирати гроші, чому вони відмовилися від роботи з благодійними фондами, за скільки гривень можна було замовити приватний концерт «Другої Ріки» та чим Валерію Харчишину запам'ятається Кременчук, дивіться у відео.
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