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Кременчук отримав генератори від американського народу

Сьогодні, 18:00 Переглядів: 166

 

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Кременчуцька громада отримала ще один потужний генератор для живлення критичних об’єктів інфраструктури міста. Про це повідомив кременчуцький міський голова Віталій Малецький.

Також для забезпечення власної енергонезалежності генератори отримали кілька навчальних закладів обласного підпорядкування, які розташовані на території міста.

 

За словами Кременчуцького міського голови Віталія Малецького, це та встановлене раніше подібне обладнання необхідне для того, щоб за будь-яких умов кременчужани залишалися з опаленням.

 

Ці генератори — частина допомоги від міжнародних партнерів для Полтавщини підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) за проєктом «Демократичне врядування у Східній Україні». підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку.

Як повідомив голова Полтавської військової адміністрації Філіп Пронін, всього область отримала 91 генератор різної потужності (7, 10 та 22 кВА) для об'єктів критичної інфраструктури, закладів освіти й медицини.

— 18 навчальних закладів, у яких облаштовані місця компактного проживання ВПО, спрямували 51 генератор. Ще 31 генератор передали для котелень, насосних станцій, теплових пунктів у Полтаві, Кременчуці, Гадячі та Миргороді. Решту генераторів надали лікарням області, — розповів він.

 

Раніше ми писали, що 359 938 грн планують виділити на встановлення у Кременчуцькому перинатальному центрі дизельного електрогенератора як резервного джерела живлення, а в Кременчуцькій міській дитячі лікарні встановлять генератор за майже 1 500 000 грн.

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: Полтавська обласна військова адміністрація
Теги: генератор допомога USAID Віталій Малецький Філіп Пронін
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