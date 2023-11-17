«Зловити дзен»: хто у Кременчуці відомий суші та ролами

Сьогодні, 17:31 Переглядів: 165 Р Партнерський проєкт

Суші та роли — шедевр японської гастрономічної майстерності. Вони не лише дають дивовижні смакові відчуття, а й дозволяють зануритись в історію Японії, її культуру.

Важливо, щоб страви були приготовані з відданістю та повагою до традицій Країни Вранішнього Сонця.

Ми зібрали підбірку закладів Кременчука, які відомі своїми суші та ролами:

Roll&Roll

Ви хочете скуштувати найсмачніші суші в місті?! Тоді приходьте до Roll&Roll! Якщо Ви ще не куштували їх страви, тим паче вони чекають на Вас. Ви можете самі переконатись в якості їх продукції, дуже приємному обслуговуванні, а також їх максимальній клієнтоорієнтованості.

У Roll&Roll Ви можете спробувати звичайні роли, теплі роли, а також нестандартні роли без рису. Для любителів локшини можуть запропонувати удон з куркою, свининою або креветками.

А також не забудьте взяти додому смачний японський десерт — моті. Roll&Roll з радістю допоможемо накрити стіл на ваше свято. А свято для вас вони влаштовують в будь-який день.

Roll&Roll створює посмішку на Вашому обличчі навіть в найпохмуріший день

Контакти:

Адреса: вулиця Троїцька 37B

Телефон: 067-180-00-67

Інстаграм: @roll_and_roll

Сайт: https://sushikremenchuk.com.ua/

Суші-бар «Норі»

Суші-Бар «Норі» — це заклад затишку, спокою та ролів які подають наче з моря на стіл. Вже понад 5 років суші-бар працює на якість, що підмітили багато постійних відвідувачів. Окрім цього, суші-бар «Норі» не стоїть на місті, а завжди працює для гостей, радуючи їх своїми фірмовими ролами, які ви знайдете в меню. Спробувавши хоч один рол, Ви зможете відчути всю палітру правильно підібраних інгредієнтів. Це просто рай для Ваших смакових рецепторів!

Разом з ролами суші-бар пропонує скуштувати декілька видів локшини: з овочами, з куркою, з морепродуктів та з креветками. Також у меню є дуже цікаві та смачні японські супи: місо-широ, місо-широ з лососем та том ям. Це просто дзен японської кухні!

А якщо не хочеться виходити з дому — то не біда! Вам доставлять будь-яку страву куди завгодно.

Тому не зволікайте, а вже замовляйте прямо зараз та насолоджуйтесь смаками океану!

Контакти:

Адреса: проспект Свободи 47

Телефон: 067-329-79-96

Інстаграм: @sushi.kremen

Розсушись

Розсушись — заклади, які перевірені часом. Сильна команда забезпечить високу якість кожного замовлення за приготуванням яких можна спостерігати завдяки відкритій кухні.

Не менше, двох акційних пропозицій на місяць та нові позиції, які не включені в меню дозволяють клієнтам постійно смакувати щось нове. До меню входить справжній та різноманітний WOK за авторськими рецептами. Додатково і одночасно можна придбати розливні напої.

Для зручності Розсушись постійно трансформується і діджиталізує свій бізнес.

Замовлення можна розмістити на сайті або мобільному додатку! Два кліки і доставка з закладів в центрі або на молодіжному вже їде до вас.

Контакти:

Адреса: проспект Лесі Українки 32/10, вулиця Небесної Сотні 21/35

Телефон: 066-971-00-02

Сайт: http://rassushus.com.ua/

Vasabi

Завітавши в ресторан Васабі, Ви зануритесь в затишну та теплу атмосферу, а наші роли захоплять Вас з першої спроби.

Для нас важливо, щоб кожен наш гість залишився задоволеним та повертався до нас знову.

Чому варто замовити роли у Васабі?

⁃ Вони готують виключно з найсвіжіших продуктів.

⁃ У їх ролах завжди багато начинки.

⁃ Васабі організовує Вам вчасну доставку.

⁃ Роли від Васабі — це завжди найкраща ідея для проведення часу з друзями, близькими чи навіть просто наодинці з собою.

Контакти:

Адреса: вул. Соборна 9/16

Телефон: 068-230-69-05

Адреса: п-т. Л. Українки 36

Телефон: 097-133-69-95.

Інстаграм: @sushivasabi

Sushi San Mani

Sushi San Mani — доставка твоєї мрії: швидко, смачно, якісно — це без перебільшення про Нас!

Адже Sushi San Mani використовують лише якісні продукти вищого ґатунку та готують виключно з любов’ю до клієнтів! Чекаємо Вас на смачні страви!

Контакти:

Адреса: проспект Свободи 83/1

Телефон: 068-825-47-33

Інстаграм: @sushi_san_mani_kremenchuk