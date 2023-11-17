Де завтра не буде світла у Кременчуці

У суботу, 18 листопада, в деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго». З 5.00 до 18.00

Для виконання робіт при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу:

квт. 304, 16-18;

вул. Амвросія Ковальова, 46-77;

вул. Великокохнівська, 2/2-57А;

вул. Віри Холодної, 1-36;

вул. Джерельна, 16, 18;

вул. Є. Патона, 25;

вул. І. Мечнікова, 3-10;

вул. Індустріальна, 2-145А;

вул. Козацька, 71-134;

вул. Марусі Чурай, 3-52;

вул. М. Молочникова, 2, 4, 11;

вул. Миколи Татарулі, 3Б, 182-204;

вул. Кузьми Скрябіна, 2В;

вул. Нечуя Левицького, 15А-22;

вул. О. Древаля, 85-223;

вул. Солов’їна, 10;

вул. Спасо-Преображенський, 3, 6;

вул. Чернігівська, 1-23;

туп. Сонячний, 38/12,40;

пр. 1-й Індустріальний, 2, 3, 4;

пр. 2-й Індустріальний, 3, 4;

пр. 3-й Індустріальний, 3, 4;

пр. 4-й Індустріальний, 3, 4;

пр. Великокохнівський, 1-61;

пр. Сонячний, 3-45;

пров. 2-й Індустріальний, 3-12;

пров. 3-й Індустріальний, 11, 12;

пров. 4-й Індустріальний, 6, 8;

пров. 5-й Індустріальний, 5-12;

пров. 6-й Індустріальний, 4А-12;

пров. Великокохнівський, 1-15;

пров. Делегатський, 3-20;

пров. Індустріальний, 1/4-99;

пров. Кузьми Скрябіна, 1,3;

пров. Прибережний, 3-10А;

пров. Рівненський, 1-44;

пров. Чорнобаївський, 1-44.

З 6.00 до 18.00

Для виконання робіт при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу:

пров. Веселий, 23-36;

вул. Героїв Маріуполя, 4;

вул. Заміська, 3-21;

пр. Заміський, 1/5-7;

пров. Трудовий, 3-12;

вул. Сержанта Мельничука, 52-93;

пров. Ефірний, 1-26;

вул. Керченська, 1-43;

вул. Козацька, 140, 142А;

вул. Керченська.

Нагадаємо, з 17 листопада у Полтавській області не вимикатимуть вуличне й рекламне освітлення під час повітряних тривог.