Де завтра не буде світла у Кременчуці

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Адреси, за якими 18 листопада енергетики проводитимуть планові роботи

У суботу, 18 листопада, в деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».

З 5.00 до 18.00

Для виконання робіт при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу:
  • квт. 304, 16-18;
  • вул. Амвросія Ковальова, 46-77;
  • вул. Великокохнівська, 2/2-57А;
  • вул. Віри Холодної, 1-36;
  • вул. Джерельна, 16, 18;
  • вул. Є. Патона, 25;
  • вул. І. Мечнікова, 3-10;
  • вул. Індустріальна, 2-145А;
  • вул. Козацька, 71-134;
  • вул. Марусі Чурай, 3-52;
  • вул. М. Молочникова, 2, 4, 11;
  • вул. Миколи Татарулі, 3Б, 182-204;
  • вул. Кузьми Скрябіна, 2В;
  • вул. Нечуя Левицького, 15А-22;
  • вул. О. Древаля, 85-223;
  • вул. Солов’їна, 10;
  • вул. Спасо-Преображенський, 3, 6;
  • вул. Чернігівська, 1-23;
  • туп. Сонячний, 38/12,40;
  • пр. 1-й Індустріальний, 2, 3, 4;
  • пр. 2-й Індустріальний, 3, 4;
  • пр. 3-й Індустріальний, 3, 4;
  • пр. 4-й Індустріальний, 3, 4;
  • пр. Великокохнівський, 1-61;
  • пр. Сонячний, 3-45;
  • пров. 2-й Індустріальний, 3-12;
  • пров. 3-й Індустріальний, 11, 12;
  • пров. 4-й Індустріальний, 6, 8;
  • пров. 5-й Індустріальний, 5-12;
  • пров. 6-й Індустріальний, 4А-12;
  • пров. Великокохнівський, 1-15;
  • пров. Делегатський, 3-20;
  • пров. Індустріальний, 1/4-99;
  • пров. Кузьми Скрябіна, 1,3;
  • пров. Прибережний, 3-10А;
  • пров. Рівненський, 1-44;
  • пров. Чорнобаївський, 1-44.

З 6.00 до 18.00

Для виконання робіт при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу:
  • пров. Веселий, 23-36;
  • вул. Героїв Маріуполя, 4;
  • вул. Заміська, 3-21;
  • пр. Заміський, 1/5-7;
  • пров. Трудовий, 3-12;
  • вул. Сержанта Мельничука, 52-93;
  • пров. Ефірний, 1-26;
  • вул. Керченська, 1-43;
  • вул. Козацька, 140, 142А;
  • вул. Керченська.

Нагадаємо, з 17 листопада у Полтавській області не вимикатимуть вуличне й рекламне освітлення під час повітряних тривог.

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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: відключення електроенергії планові відключення
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