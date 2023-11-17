Де завтра не буде світла у Кременчуці
Сьогодні, 17:02
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Адреси, за якими 18 листопада енергетики проводитимуть планові роботи
У суботу, 18 листопада, в деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».
З 5.00 до 18.00
Для виконання робіт при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу:
- квт. 304, 16-18;
- вул. Амвросія Ковальова, 46-77;
- вул. Великокохнівська, 2/2-57А;
- вул. Віри Холодної, 1-36;
- вул. Джерельна, 16, 18;
- вул. Є. Патона, 25;
- вул. І. Мечнікова, 3-10;
- вул. Індустріальна, 2-145А;
- вул. Козацька, 71-134;
- вул. Марусі Чурай, 3-52;
- вул. М. Молочникова, 2, 4, 11;
- вул. Миколи Татарулі, 3Б, 182-204;
- вул. Кузьми Скрябіна, 2В;
- вул. Нечуя Левицького, 15А-22;
- вул. О. Древаля, 85-223;
- вул. Солов’їна, 10;
- вул. Спасо-Преображенський, 3, 6;
- вул. Чернігівська, 1-23;
- туп. Сонячний, 38/12,40;
- пр. 1-й Індустріальний, 2, 3, 4;
- пр. 2-й Індустріальний, 3, 4;
- пр. 3-й Індустріальний, 3, 4;
- пр. 4-й Індустріальний, 3, 4;
- пр. Великокохнівський, 1-61;
- пр. Сонячний, 3-45;
- пров. 2-й Індустріальний, 3-12;
- пров. 3-й Індустріальний, 11, 12;
- пров. 4-й Індустріальний, 6, 8;
- пров. 5-й Індустріальний, 5-12;
- пров. 6-й Індустріальний, 4А-12;
- пров. Великокохнівський, 1-15;
- пров. Делегатський, 3-20;
- пров. Індустріальний, 1/4-99;
- пров. Кузьми Скрябіна, 1,3;
- пров. Прибережний, 3-10А;
- пров. Рівненський, 1-44;
- пров. Чорнобаївський, 1-44.
З 6.00 до 18.00
Для виконання робіт при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу:
- пров. Веселий, 23-36;
- вул. Героїв Маріуполя, 4;
- вул. Заміська, 3-21;
- пр. Заміський, 1/5-7;
- пров. Трудовий, 3-12;
- вул. Сержанта Мельничука, 52-93;
- пров. Ефірний, 1-26;
- вул. Керченська, 1-43;
- вул. Козацька, 140, 142А;
- вул. Керченська.
Нагадаємо, з 17 листопада у Полтавській області не вимикатимуть вуличне й рекламне освітлення під час повітряних тривог.
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