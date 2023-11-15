На Полтавщині не вимикатимуть вуличне освітлення під час повітряних тривог — ОВА

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З 17 листопада у Полтавській області не вимикатимуть вуличне й рекламне освітлення під час повітряних тривог. Відповідне рішення ухвалила Рада оборони Полтавщини, повідомив начальник ПОВА Філіп Пронін на своєму Telegram-каналі 15 листопада.

— Водночас у регіоні продовжує діяти режим світломаскування із 23:00 до 05:00. Це означає, що освітлення припинятиметься о 23:00 і відновлюватиметься з 05:00, — йдеться у повідомленні.

Зазначено, що таке рішення пов’язане зі зверненням від жителів області. Люди скаржились на «незручності, коли потрібно повертатися додому у вечірній час у темряві» і на ймовірність виникнення аварій через те, що пішохода у темряві непомітно.



