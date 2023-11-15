Микола Корецький
Мене запитують, чому я «топлю» за УПЦ? Тому що, УПЦ історично є церквою Київської Русі, нащадками якої ми є. Так сталося, це історія.
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор Крук
Захищаємо права людини чи Україну: про війну, мобілізацію, безкарність ухилянтів та безправність силовиків
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Богдан Лазоренко
Новий НПЗ для Кременчука чи кінець екології? Розбираємо в деталях
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Споживач, Полтавщина, Відключення світла

На Полтавщині не вимикатимуть вуличне освітлення під час повітряних тривог — ОВА

Сьогодні, 19:25 Переглядів: 292

Водночас режим світломаскування під час комендантської години діятиме надалі

З 17 листопада у Полтавській області не вимикатимуть вуличне й рекламне освітлення під час повітряних тривог. Відповідне рішення ухвалила Рада оборони Полтавщини, повідомив начальник ПОВА Філіп Пронін на своєму Telegram-каналі 15 листопада.

— Водночас у регіоні продовжує діяти режим світломаскування із 23:00 до 05:00. Це означає, що освітлення припинятиметься о 23:00 і відновлюватиметься з 05:00, — йдеться у повідомленні.

Зазначено, що таке рішення пов’язане зі зверненням від жителів області. Люди скаржились на «незручності, коли потрібно повертатися додому у вечірній час у темряві» і на ймовірність виникнення аварій через те, що пішохода у темряві непомітно.


ПО ТЕМІ:

Чи відключати вуличне освітлення під час повітряної тривоги має вирішувати громада

4
Автор: Вероніка Білодід Фото: Кирило Воронцов
Теги: вуличне освітлення повітряна тривога світло Полтавська ОВА рада оборони області
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 44 від 2 листопада 2023)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 43 від 26 жовтня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 42 від 19 жовтня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 41 від 12 жовтня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх