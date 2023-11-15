Стало відомо, чому не працює туалет біля скверу імені Олега Бабаєва

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 6

Громадська вбиральня у центрі міста закрита вже близько місяця

Громадська вбиральня на вул. Лейтенанта Покладова, 11-А, що біля скверу ім. Олега Бабаєва, не працює, бо там немає води.

Про це «Кременчуцькому Телеграфові» повідомив Владислав П’ятибрат, директор ДП «Будтранссервіс» — балансоутримувача будівлі туалету в центрі міста.

За його словами, воду перекрили через порив у трубі, яка знаходиться під проїжджою частиною та тротуаром.

— Зараз триває формування бюджету ремонтних робіт та узгодження з відповідними організаціями. Коли туалет відновить роботу, наразі невідомо, — зазначив він.

Владислав П’ятибрат також зауважив, що всередині громадської вбиральні ремонтних робіт не планується.

Раніше ми порівнювали цю вбиральню з нововідкритим туалетом у Пирятині вартістю 300 тис. грн.

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