Стало відомо, чому не працює туалет біля скверу імені Олега Бабаєва

Громадська вбиральня на вул. Лейтенанта Покладова, 11-А, що біля скверу ім. Олега Бабаєва, не працює, бо там немає води.
Про це «Кременчуцькому Телеграфові» повідомив Владислав П’ятибрат, директор ДП «Будтранссервіс» — балансоутримувача будівлі туалету в центрі міста.
За його словами, воду перекрили через порив у трубі, яка знаходиться під проїжджою частиною та тротуаром.
Владислав П’ятибрат також зауважив, що всередині громадської вбиральні ремонтних робіт не планується.
Раніше ми порівнювали цю вбиральню з нововідкритим туалетом у Пирятині вартістю 300 тис. грн.
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