У Полтаві судитимуть колишнього фітнес-тренера, який ображав військових та вдарив правоохоронця

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У Полтаві судитимуть колишнього фітнес-тренера, який ображав військовослужбовців та вдарив правоохоронця. Як повідомила Полтавська обласна прокуратура, вже передали до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка.

Йому інкримінують перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, умисне заподіяння працівнику правоохоронного органу травм у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків, виготовлення та поширення матеріалів, які містять образу честі й гідності військовослужбовців та заперечення збройної агресії РФ проти України, вчинені повторно (ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 345, ч. 2 ст. 435-1, ч. ч. 2, 3 ст. 436-2 КК України).

За даними слідства, влітку 2023 року чоловік неодноразово конфліктував із працівниками полтавських територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. При цьому зневажливо й нецензурної ображав військових, які виконували службові обов’язки.

Свої дії полтавець фіксував на камеру. А далі відеозаписи з принизливими коментарями та «міркуваннями» щодо збройної агресії РФ викладав на власній сторінці в соціальній мережі.

Крім того, 29 серпня, коли працівники поліції перевіряли його документи, полтавець поводився зухвало, ігнорував прохання припинити протиправну поведінку, а під час затримання пручався та вдарив одного з правоохоронців. Відповідно до висновку медичного освідування, цього дня колишній фітнес-тренер був «під наркотиками».

Наразі чоловік — під вартою.

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