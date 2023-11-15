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Кременчук, Війна, Соціальний захист

До Ради внесли законопроєкт, який передбачає 2% норматив для працевлаштування ветеранів війни

Сьогодні, 20:03 Переглядів: 158

 

Норми для забезпечення працевлаштування ветеранів війни пропонують встановити для усіх підприємств, установ, організацій, у тому числі фізичних осіб, які використовують найману працю

Учора, 14 листопада, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 10261 про внесення змін до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» щодо гарантій працевлаштування ветеранів війни.

У ньому пропонується доповнити закон «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» новою статтею 16-1, яка передбачає забезпечення права ветеранів війни на працевлаштування.

Пропонують встановити для підприємств, установ, організацій, у тому числі фізичних осіб, які використовують найману працю, нормативу робочих місць для працевлаштування ветеранів війни у 2% штатних працівників за рік. А якщо на підприємстві працює від 8 до 25 осіб — одного робочого місця.

За невиконання такої норми у законопроєкті передбачені адміністративно-господарські санкції у розмірі середньої річної зарплати на відповідному підприємстві (установі, організації) за кожне робоче місце, призначене для працевлаштування ветерана війни й не зайняте ним.

А для підприємств, де працює від 8 до 15 осіб — половини середньої річної заробітної плати.

Як зазначається у пояснювальній записці до законопроєкту, його метою є забезпечення прав ветеранів війни на працевлаштування та посилення права на працевлаштування особам з інвалідністю внаслідок війни.

— На додачу це дозволить оптимізувати використання коштів державного бюджету шляхом зменшення кількості безробітних, в тому числі й у виді зменшення несприятливих соціальних факторів, викликаних безробіттям, — йдеться у документі.

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Автор: Віктор Крук
Теги: працевлаштування законопроєкт Верховна Рада ветерани війни
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