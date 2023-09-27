Статус учасника бойових дій можна буде отримати автоматично — що пропонують у законопроєкті

З близько 1 млн українців, що служать в Силах оборони України, статус УБД з 24 лютого 2022 року отримали менше ніж 100 тисяч
Нещодавно уряд спростив процедуру отримання статусу учасника бойових дій (УБД), зменшивши кількість необхідних документів. Проте, депутати підготували законопроєкт, щоб цю процедуру зробити автоматичною.
Відповідний законопроєкт № 10062 був зареєстрований у Верховній Раді минулого тижня.
Як зазначили автори законопроєкту в пояснювальній записці, зараз гостро постає питання покращення механізму надання статусу УБД.
За даними Міноборони, на сьогодні до сектору безпеки та оборони залучено понад 1 млн українців. При цьому з 24 лютого 2022 року лише близько 95 800 з них отримали статус учасника бойових дій.
Автори законопроєкту пропонують запровадити:
У законопроєкті прописано процедуру автоматичного надання статусу УБД.
Після виконання бойового наказу впродовж 5 днів уповноважені особи військових частин зобов’язані сформувати довідку щодо участі військового у бойових діях. І внести ці відомості до відповідного електронного Реєстру.
Якщо це неможливо зробити в електронній формі, то в цей же термін має бути оформлена довідка у паперовому вигляді, яка подається до комісії з розгляду матеріалів надання статусу УБД, а один екземпляр мають видати військовослужбовцю.
Статус УБД надаватиметься військовослужбовцю автоматично після формування витягу разом з унікальним електронним ідентифікатором (QR-код, штрих-код, цифровий код).
За бажанням військовослужбовця йому також видають посвідчення УБД у паперовій чи електронній формі.
Для отримання пільг учасник бойових дій використовує Реєстр, унікальний електронний ідентифікатор, довідку про участь у бойових діях або посвідчення (у паперовій чи електронній формі).
У Military Media Center пояснили, як сьогодні отримати статус УБД особам, звільненим з військової служби.
Особа, яка звільнена з військової служби, має звернутися до ТЦК та СП за місцем перебування на обліку з наступними документами:
ТЦК та СП звертається з запитом до військової частини для направлення в ТЦК та СП документів, а саме — довідки про безпосередню участь у заходах із забезпечення оборони, форма якої затверджена новим додатком 6 до Постанови КМУ № 413 та не менш як один з таких документів:
Зазначається, що не завжди лише один із вищезазначених документів може стати беззаперечним підтвердженням участі військовослужбовця у заходах із забезпечення оборони.
Після оформлення необхідного комплекту документів ТЦК та СП направляють їх на опрацювання Комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій.
Комісія в 30-денний термін з дня отримання від ТЦК та СП розглядає наданий пакет документів та приймає рішення про визнання заявника учасником бойових дій.
У разі відмови в наданні статусу учасника бойових дій, Комісія надає обґрунтоване рішення про відмову.
Підрозділи соціального забезпечення ТЦК та СП після отримання рішення комісії про надання особі статусу УБД організовують доведення рішення комісії до відповідної особи та організовують роботу з видачі посвідчення учасника бойових дій особисто заявнику.
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