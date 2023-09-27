Статус учасника бойових дій можна буде отримати автоматично — що пропонують у законопроєкті

Сьогодні, 09:51 Переглядів: 361

З близько 1 млн українців, що служать в Силах оборони України, статус УБД з 24 лютого 2022 року отримали менше ніж 100 тисяч

Нещодавно уряд спростив процедуру отримання статусу учасника бойових дій (УБД), зменшивши кількість необхідних документів. Проте, депутати підготували законопроєкт, щоб цю процедуру зробити автоматичною.

Відповідний законопроєкт № 10062 був зареєстрований у Верховній Раді минулого тижня.

Як зазначили автори законопроєкту в пояснювальній записці, зараз гостро постає питання покращення механізму надання статусу УБД.

За даними Міноборони, на сьогодні до сектору безпеки та оборони залучено понад 1 млн українців. При цьому з 24 лютого 2022 року лише близько 95 800 з них отримали статус учасника бойових дій.

— Це вкрай низький показник, оскільки процедура надання статусу УБД складна та довготривала, зокрема через велику кількість документів та бюрократичних процедур. А це ускладнює інтеграцію військовослужбовців у цивільне життя, а також унеможливлює отримання пільг та підтримки з боку держави, — зазначають у пояснювальній записці.

Автори законопроєкту пропонують запровадити:

інформаційну взаємодію між реєстрами у зв’язку з набуттям статусу УБД;

можливість подати заяву у паперовій або електронній формі для набуття статусу УБД, особи з інвалідністю внаслідок війни та члена сім'ї загиблих (померлих) захисників України;

можливість отримання статусу УБД на підставі довідки про безпосередню участь у заходах щодо оборони України, захист населення та інтересів держави, оформленої в електронному вигляді.

У законопроєкті прописано процедуру автоматичного надання статусу УБД.

Після виконання бойового наказу впродовж 5 днів уповноважені особи військових частин зобов’язані сформувати довідку щодо участі військового у бойових діях. І внести ці відомості до відповідного електронного Реєстру.

Якщо це неможливо зробити в електронній формі, то в цей же термін має бути оформлена довідка у паперовому вигляді, яка подається до комісії з розгляду матеріалів надання статусу УБД, а один екземпляр мають видати військовослужбовцю.

Статус УБД надаватиметься військовослужбовцю автоматично після формування витягу разом з унікальним електронним ідентифікатором (QR-код, штрих-код, цифровий код).

За бажанням військовослужбовця йому також видають посвідчення УБД у паперовій чи електронній формі.

Для отримання пільг учасник бойових дій використовує Реєстр, унікальний електронний ідентифікатор, довідку про участь у бойових діях або посвідчення (у паперовій чи електронній формі).

У Military Media Center пояснили, як сьогодні отримати статус УБД особам, звільненим з військової служби.

Особа, яка звільнена з військової служби, має звернутися до ТЦК та СП за місцем перебування на обліку з наступними документами:

заява щодо розгляду питання отримання УБД;

згода на збір та обробку персональних даних;

засвідчені копії сторінок паспорта громадянина України;

документ про присвоєння ідентифікаційного номера;

два кольорових матових фото 3×4.

ТЦК та СП звертається з запитом до військової частини для направлення в ТЦК та СП документів, а саме — довідки про безпосередню участь у заходах із забезпечення оборони, форма якої затверджена новим додатком 6 до Постанови КМУ № 413 та не менш як один з таких документів:

витяг (копія) бойових донесень;

витяг (копія) журналів бойових дій (оперативних завдань, ведення оперативної обстановки);

витяг (копія) вахтових журналів, польотних листів;

витяг (копія) матеріалів спеціальних (службових) розслідувань за фактами отримання поранень, контузій, каліцтв, полону.

Зазначається, що не завжди лише один із вищезазначених документів може стати беззаперечним підтвердженням участі військовослужбовця у заходах із забезпечення оборони.

Після оформлення необхідного комплекту документів ТЦК та СП направляють їх на опрацювання Комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій.

Комісія в 30-денний термін з дня отримання від ТЦК та СП розглядає наданий пакет документів та приймає рішення про визнання заявника учасником бойових дій.

У разі відмови в наданні статусу учасника бойових дій, Комісія надає обґрунтоване рішення про відмову.

Підрозділи соціального забезпечення ТЦК та СП після отримання рішення комісії про надання особі статусу УБД організовують доведення рішення комісії до відповідної особи та організовують роботу з видачі посвідчення учасника бойових дій особисто заявнику.