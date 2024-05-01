Ціни на пальне продовжують зростати — Мінфін

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У середу, 1 травня, на полтавських заправках спостерігаються різні ціни на пальне. Бензин та дизпаливо продовжують дорожчати, ціна ж на автогаз поки що не змінилася. За рейтингом аналітиків, найбільше водіям доведеться заплатити за пальне на заправках в мережі SOCAR, ОККО та WOG, а найдешевше заправити машину можна на БРСМ-Нафта та Укрнафта. Ціни на бензин та дизпаливо знижувалися поступово із середини листопада, здешевшання газу спостерігалося з початку грудня. Зараз же поступове зростання цін на пальне спостерігається із середини лютого.

За даними аналітиків, зростання цін на бензин та дизель останнім часом відбувається на тлі інформації про ініціативу уряду вже з липня розпочати підвищення акцизів на пальне.

Однак не всі погоджуються із цим твердженням. Зокрема, директор аналітичного центру «Психея» Геннадій Рябцев зростання цін на пальне пов’язує з деяким подорожчанням палива на кордоні та курсовими коливаннями. Наприклад, офіційний курс на 14 березня становив 38,78 грн за долар, на 10 квітня — 38,99 грн.

Також аналітик зазначає, що останнім часом котирування нафти зросли — з 85 до 90 доларів за барель, що спричинило деяке зростання на нафтопродукти. Щодо автогазу, то нині підстав для його подорожчання немає, оскільки на ринку товар у профіциті.

Які ціни на автомобільне пальне сьогодні у різних операторів ринку на Полтавщині, можна подивитись нижче у таблиці.

Нагадуємо, що середні ціни на пальне по Полтавській області та по операторах є середньозваженими та наводяться за даними Мінфіну. Варто зазначити, що у деяких операторів ціни на різних АЗС можуть встановлюватися індивідуально, і, як наслідок, відрізнятися від цін, вказаних на сайті.

Середні ціни на пальне в Полтавській області на 01.05.2024 р.

Вид палива Ціна (грн) Зміна ціни Зміна у % Бензин А-95 преміум 59,24 +0,50 +0,851% Бензин А-95 55,83 +0,41 +0,744% Бензин А-92 52,67 +0,20 +0,381% Дизельне пальне 55,03 +0,11 +0,202% Газ автомобільний 27,79 0,00 0%

Ціни на пальне на АЗС операторів у Полтавській області на 01.05.2024 р.