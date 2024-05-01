На Полтавщині у своєму будинку згоріла жінка — поліція

Сьогодні, 16:02 Переглядів: 159

Сьогодні, 1 травня, близько 5.50 у приватному будинку у селі Терентіївка на Полтавщині внаслідок пожежі загинула жінка. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

Слідчо-оперативна група у будинку виявила 64-річну загиблу жінку. Її тіло відправили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

Правоохоронці порушили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, якщо воно спричинило виникнення пожежі або аварії, якою заподіяно загибель людей) Кримінального кодексу України.

Слідчі встановлюють причини та обставини загибелі жінки.

Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці у пожежі травмувалась людина.



