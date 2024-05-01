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Бійцям 28 ОМБр потрібні ліки — допоможемо разом!

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 118

 

Наближаємо Перемогу разом!

Наближається світле Воскресіння Христове, а разом із ним наша Перемога. Зараз прекрасний час робити добрі справи.

Волонтери знов звертаються до кременчужан й повідомляють, що бійці 28 ОМБр медичної роти дуже чекають на нашу допомогу, тож давайте разом допоможемо ліками.

— Дуже потрібні Кетанов; Пенталгін; Солпадеін; Ефералган; Меновазин; Фентанилові пластирі; Спиртові ватні диски, — каже Дмитро Панченко, волонтер.

Також для наших захисників збираємо Пасхи!

Телефон для зв’язку 096-099-62-60

Карта для допомоги: 4441 1144 6275 3482 Mono Bank

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Автор: Мирослава Українська
Теги: волонтери війна допомога збираємо ліка допомога бійцям допомога 28 ОМБр
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Допомога військовим:

Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.

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