Бійцям 28 ОМБр потрібні ліки — допоможемо разом!

Наближається світле Воскресіння Христове, а разом із ним наша Перемога. Зараз прекрасний час робити добрі справи.
Волонтери знов звертаються до кременчужан й повідомляють, що бійці 28 ОМБр медичної роти дуже чекають на нашу допомогу, тож давайте разом допоможемо ліками.
Також для наших захисників збираємо Пасхи!
Телефон для зв’язку 096-099-62-60
Карта для допомоги: 4441 1144 6275 3482 Mono Bank
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Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.