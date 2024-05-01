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Переплатив понад 3,6 млн грн за електроенергію: судитимуть директора комунального підприємства Полтави

Сьогодні, 16:21 Переглядів: 121

 

Посадовцеві інкримінують службову недбалість зі збитками

Судитимуть колишнього керівника одного з комунальних підприємств Полтави за переплату за електроенергію на суму понад 3,6 млн грн. Про це повідомляють у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.

За даними правоохоронців, у 2021 році чоловік уклав 7 додаткових договорів на постачання електроенергії, що стало для підприємства економічно невигідним.

Таким чином установа переплатила постачальнику електроенергії понад 3,6 млн грн. Саме ж підприємство зазнало на цю суму збитків.

Наразі прокуратура пред'явила обвинуваченому цивільний позов, а на його майно наклали арешт.

Чоловікові інкримінують службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України).

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Автор: Яна Гудзь
Теги: Полтава електроенергія переплата збитки службова недбалість прокуратура Полтавщини суд
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