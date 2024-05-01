Переплатив понад 3,6 млн грн за електроенергію: судитимуть директора комунального підприємства Полтави

Судитимуть колишнього керівника одного з комунальних підприємств Полтави за переплату за електроенергію на суму понад 3,6 млн грн. Про це повідомляють у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.
За даними правоохоронців, у 2021 році чоловік уклав 7 додаткових договорів на постачання електроенергії, що стало для підприємства економічно невигідним.
Таким чином установа переплатила постачальнику електроенергії понад 3,6 млн грн. Саме ж підприємство зазнало на цю суму збитків.
Наразі прокуратура пред'явила обвинуваченому цивільний позов, а на його майно наклали арешт.
Чоловікові інкримінують службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України).
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