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Збитки майже на 1 млн грн. Працівника кременчуцького ТОВ звинувачують у зловживанні службовим становищем

Сьогодні, 16:14 Переглядів: 192

Як стало відомо «Кременчуцькому Телеграфу», ремонтом доріжок займалось кременчуцьке ТОВ «Будтрон»

Службову особу одного з приватних товариств Кременчука звинувачують у зловживанні службовим становищем, легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, та службове підроблення. Обвинувачений займався ремонтом капітальних доріжок у Козельщині. Про це повідомили в пресслужбі Полтавської обласної прокуратури 30 квітня.

За даними слідства, у серпні 2021 року виконавчий комітет Козельщинської селищної ради та товариство, від імені якого діяв обвинувачений, уклали договір на капітальний ремонт пішохідних доріжок на території парку в Козельщині.

Наприкінці 2021 року чоловік вніс до акта виконаних будівельних робіт недостовірні відомості, завищивши обсяги та вартість робіт попри те, що ремонт не був виконаний. Після виконавчий комітет безпідставно перерахував товариству понад 855 тис. грн бюджетних коштів, розповіли у прокуратурі.

Під час досудового розслідування обвинувачений відшкодував завдані збитки. Договір підряду на виконання робіт розірвали, а товариство зобов’язали сплатити штрафні санкції.

Як стало відомо «Кременчуцькому Телеграфу», ремонтом доріжок займалось кременчуцьке ТОВ «Будтрон». За даними Clarity Project, фірма перемогла у 6 закупівлях і підписала 4 контракти на загальну суму майже 6 млн грн. Двічі фірма співпрацювала з кременчуцьким комунальним підприємством «Теплоенерго» у 2021 році на загальну суму понад 3,4 млн грн.

Нагадаємо, колишнього керівника одного з комунальних підприємств Полтави звинувачують у зловживанні службовим становищем зі збитками на понад 1,7 млн грн.

  

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Автор: Телеграф
Теги: прокуратура
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