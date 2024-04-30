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«Стань ангелом смерті для ворога» — в Полтавському ТЦК запрошують на посади операторів БпАК

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 54

 

Оператори безпілотних авіаційних комплексів працюють дистанційно на відстані від лінії зіткнення з ворогом

Як повідомляють у Полтавському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки зараз у Збройних Силах України не вистачає операторів безпілотних авіаційних комплексів.

— Це одна з найперспективніших і найнагальніших військових професій! Це можливість ефективно знищувати ворога, і при цьому не брати безпосередньої участі у вогневому зіткненні, оскільки оператори безпілотних літальних апаратів працюють дистанційно, — зазначає речник Полтавського ОТЦК Роман Істомін.

Він запрошує усіх охочих приходити до рекрутингового центру, військової частини чи безпосередньо до ТЦК та СП та обирати посаду оператора БПЛА.

— Стань ангелом смерті для ворога! Оператор БПЛА — очі бригади. Ти шукатимеш ворога вдень і вночі. Твоя пташка в небі буде вісником смерті для того, кому не вдасться сховатися від її об’єктива. Долучайся до найпотужнішої армії Європи — запитуй про посади оператора БпАК в рекрутинговому центрі чи безпосередньо в ТЦК та СП, — йдеться на сторінці Полтавського обласного ТЦК та СП у Фейсбук.

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: БПЛА ТЦК та СП рекрутинг дрони ТЦК
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