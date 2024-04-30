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У Полтаві машина збила 6-річну дівчинку

Сьогодні, 17:20 Переглядів: 419

Наразі вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження

30 квітня у Полтаві автомобіль Chevrolet Aveo під керуванням 21-річного полтавця збив 6-річну пішохідку. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції Полтавщини. 

Із травмами дитину медики доставили до лікарні, заявили в поліції.

Наразі вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середнього ступеня тяжкості тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України.

Причини та обставини ДТП з’ясовує слідство.

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Автор: Тетяна Криничка
Теги: аварія ДТП
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