Директора НВП «Енерго-плюс» Євгена Корфа нагороджено медаллю Міноборони України

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Від початку повномасштабного вторгнення підприємство забезпечує військових автомобілями, спорядженням та технікою

Директора науково-виробничого підприємства «Енерго-плюс» Євгена Корфа нагородили медаллю Міністерства оборони України «За сприяння Збройним Силам України». Про це журналістам «Кременчуцького Телеграфа» розповіли у пресслужбі компанії.

Від початку повномасштабного вторгнення підприємство забезпечує військових автомобілями, спорядженням та технікою.

— Наше підприємство щотижнево отримує запити від підшефних бригад та на постійній основі надає ЗСУ необхідні ресурси та підтримку. Також колектив «Енерго-плюс» робить все можливе, іноді у надскладних умовах, щоб убезпечувати енергетичний фронт держави. Щоб наші воїни були спокійні за ситуацію в тилу і впевнені, що їх сім’ї та рідні будуть з електрикою та теплом, — говорить керівник компанії.

Загальна сума допомоги, яку підприємство витратило на допомогу війську, наразі становить понад 8 млн грн. Окрім закупівлі необхідної техніки, компанія також допомагає військовим з обслуговуванням та ремонтом машин, закуповує необхідні будматеріали, генератори, комп’ютерну, побутову та офісну техніку, мобільні телефони, військове спорядження, спортивні товари, інструменти, меблі тощо.



Подання на нагородження Євгена Корфа медаллю «За сприяння Збройним Силам України» до Міністерства оборони України направили полковник Вячеслав Макеєв та полковник Олександр Щербина.

Нагадаємо, нещодавно військовий Едуард Сабанін з Кременчуччини отримав «Золоту Зірку» від президента.