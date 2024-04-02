Військовий Едуард Сабанін з Кременчуччини отримав «Золоту Зірку» від президента

Указ про присвоєння нагороди військовому разом зі званням Героя України Зеленський підписав у лютому цього року
Військовий із Кременчуччини Едуард Сабанін отримав вищу державну відзнаку — звання Героя України та орден «Золота Зірка». Указ про нагородження Президент України Володимир Зеленський підписав 24 лютого 2024 року, а нещодавно особисто вручив нагороду військовослужбовцю. Повідомлення про це оприлюднено на сайті Полтавської облвійськадміністрації.
Служить Едуард Сабанін у лавах 66 окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго.
Едуард Сабанін — аграрій з Козельщинської громади. Він разом із сином Станіславом до повномасштабної російсько-української війни вирощували кукурудзу.
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