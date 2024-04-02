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Кременчук, Війна

Військовий Едуард Сабанін з Кременчуччини отримав «Золоту Зірку» від президента

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 260

 

Указ про присвоєння нагороди військовому разом зі званням Героя України Зеленський підписав у лютому цього року

Військовий із Кременчуччини Едуард Сабанін отримав вищу державну відзнаку — звання Героя України та орден «Золота Зірка». Указ про нагородження Президент України Володимир Зеленський підписав 24 лютого 2024 року, а нещодавно особисто вручив нагороду військовослужбовцю. Повідомлення про це оприлюднено на сайті Полтавської облвійськадміністрації.

— Протягом березня — жовтня 2023 року підрозділ під його командуванням знищив і знешкодив 52 танки та іншу броньовану техніку окупантів. Під час боїв на Луганщині капітан зазнав важкого поранення, але попри це забезпечив евакуацію побратимів з-під обстрілу та надав першу допомогу пораненому бійцю, — зазначив Володимир Зеленський.

Служить Едуард Сабанін у лавах 66 окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго.

Едуард Сабанін — аграрій з Козельщинської громади. Він разом із сином Станіславом до повномасштабної російсько-української війни вирощували кукурудзу. 

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Військовий з Кременчуччини «король агрочатів» Едуард Сабанін отримав звання Героя України


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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Полтавська ОВА
Теги: Едуард Сабанін нагородження війна золота зірка президент Зеленский
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